輕談淺唱不夜天｜越南新星Wren Evans 征服Gen Z的播放清單

臨近年尾，各大音樂串流平台都會為用家總結一年的音樂數據：聽得最多的表演者是誰、聽得最多的歌有哪些等等。筆者的聆聽記錄中，播放次數最多的專輯是越南歌手 Wren Evans 在 2023 年底推出的《Loi Choi》，而收聽次數最多的頭五位歌曲都是來自這張專輯。可見這張專輯顯然在我的播放清單中，佔據了無可動搖的地位。這無疑證明了《Loi Choi》的吸引力，也讓我深信，這位才華橫溢的年輕音樂人值得在被更多人認識。

專輯《Loi Choi》以 11 首歌曲，講述一個典型 Gen Z 在愛情中「奮鬥」的故事。Wren Evans 不僅巧妙結合R&B、Drill、Electro-Pop 等多種風格，還融入了當前國際地下音樂圈流行的 Jersey Club 元素，讓整體聽感更新鮮，獨樹一幟。

對 Wren Evans 的「死忠粉」而言，《Phóng Đổ Tim Em》（掏開你的心扉）與《Cầu Vĩnh Tuy》（永綏橋）這些情歌，無疑滿足了他們對「甜蜜歌詞」的期待。而在《Tình Yêu Vĩ Mô》（宏觀愛情）、《Quyền Anh》（拳擊）、《ĐĐĐ》這些歌曲中，則展現了 Wren 在音樂創作中更「狂放不羈」的一面。

年僅23歲的Wren Evans是目前越南公認最具創作力，也是最「懂」越南新生代喜好的音樂人之一。其各大短片平台大熱相傳的作品——濃濃日系動漫風音樂《 Tò Te Tí》便是最好的例子。Wren更憑專輯《Loi Choi》穩居多個音樂排行榜的前列，這些成績展現他音樂的多樣性與深度，讓他迅速成為越南音樂圈的焦點。在 2023 年底「WeChoice Awards」中，Wren Evans獲得三項重要提名；同年，他在 「Làn Sóng Xanh」 頒獎典禮中，憑《Loi Choi》贏得「年度專輯」和「突破歌手」兩項大獎，讓他的音樂生涯更上一層樓。

《Loi Choi》無疑是 Wren Evans 音樂生涯中一個重要的里程碑。這張專輯不僅展現他風格的多樣性，更表達出他對生活、世界以及人際關係的獨特理解。Wren 認為，主打歌《Lối chơi》是專輯的代表作，它融合了自己對音樂的熱愛及對世界的觀察。強烈且與眾不同的「Wren Evans 意識形態」，也讓他在眾多新生代藝術家中脫穎而出。

Wren Evans，本名黎潘（Lê Phan），2001 年出生於一個擁有深厚藝術傳統的家庭。他的外祖父是越南國家一級藝術家潘滿（Phan Muôn），曾任越南之聲廣播電台劇院副主任，並多次代表國家在國際舞台上演出，包括俄羅斯、美國、加拿大、法國等地。這樣的家庭背景，讓 Wren自小便接觸藝術，尤其在古典鋼琴學習中展現出過人的天賦。

Wren 還掌握多種樂器的演奏，包括鋼琴、吉他、低音吉他，甚至涉獵節奏口技（Beatbox）。這些能力使他在音樂創作、製作和表演上儲備多元發揮的潛能。他表示，家庭的支持是他成功的重要基石，在父母的鼓勵下，他得以在自由和開放的環境中探索自我及創作。

作為越南 Gen Z 的代表性音樂人，Wren Evans 被越南媒體列為「新世代V-Pop 四大支柱」之一，與 GREY D（段世麟，也是筆者相當欣賞的音樂人）、HIEUTHUHAI、Obito 並肩而立。然而，Wren 卻認為，每一位致力創作的 Gen Z 音樂人，都是撐起越南音樂這片「共同屋頂」不可或缺的重要支柱。這些支柱的力量，穩固着整個越南音樂生態系統，並推動邁向世界舞台。

Wren 始終認為，年輕一代的音樂人需要的是創造力、真誠，以及對藝術的熱愛。在此之上，他堅持自己的音樂風格，並不斷探索和突破，讓自己的作品更貼近聽眾的心。他希望觀眾亦能以開放的心態，傾聽「Gen Z 藝術家」的聲音，以鼓勵他們勇敢地表達自我。

Wren Evans 不僅展示他對多元音樂風格的掌控能力，也呈現出對個人成長及故鄉的情懷。他之所以比其他人更能觸動越南新生代的心靈，在於他用音符敘述故事的能力，讓人聽見一位年輕唱作人對生活、愛情和音樂的真摯表達。聆聽《Loi Choi》，你會發現 Wren Evans 的音樂更是一種對生活的重新書寫。他用聲音描繪故事，用節奏激發共鳴，讓每一首歌都打進聽者的內心，同時折射他不斷追求突破的創作野心。

在這位年僅 20 出頭的年輕音樂人身上，你會看到越南為「V-Pop」這個品牌重塑面貌的潛力。當提起越南音樂時，Wren Evans這個名字早己成為不可忽視的一部分——一位不斷為 V-pop 注入新生命的開創者。

《Loi Choi》專輯連結：

《輕談淺唱不夜天》主持岑亮，身兼廣告導演，認為廣告與開咪工作的共通點，都是與人分享想法，亦要「講得啱聽」。喜愛用耳朵遊歷不同國家，認為世界上太多被忽視的高質流行音樂，決意要逐一尋獲。

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