專訪｜江若琳爆老公蕭唯展睇《一圈》MV初剪勁感動：突然一面眼淚

江若琳（Elanne）相隔七年於今年8月正式回歸樂壇，並推出全新廣東歌《一直留在心底的事》，深受樂迷歡迎。Elanne於上月底加碼推出今年第二首派台作品《一圈》，她接受《香港01》 專訪時表示：「今年出咗第二首歌叫做《一圈》，呢首歌就講人生好似行咗一個圈，就好似歌詞咁講人生匆忙行一圈，每個人都會經歷過讀書，結婚談戀愛，最後會變成老人家離開呢個世界。其實人生係好快好匆忙，眨眼就10幾年，好快就會錯過咗你嘅青春。」她續指應該要珍惜當下所擁有的一切，並表示：「好多人都已經首先離開呢個世界，或者冇再聯絡，希望每一位都能夠珍惜活在當下嘅時光。」

江若琳接受《香港01》 專訪宣傳新歌。（梁碧玲攝）

喜獲陳詠謙贈送生日禮物

講到今次《一圈》合作的單位，她說：「今次嘅班底好開心，有作曲嘅吳林峰，點解會有呢個班底呢？係因為雖然我自己離開咗樂壇好多年，但我一直都好留意現階段嘅新歌，同埋音樂人。嗰陣時我好鍾意一首歌叫做《捱麵包的人》，就諗緊邊個作㗎，咁好聽嘅，我冇諗過我出返歌同《捱麵包的人》班底一模一樣，嗰時我仲未出上一首歌《一直留在心底的事》，係我主動自己DM吳林峰，我話好鍾意《捱麵包的人》，呢個故事好似鼓勵緊經歷低潮嘅人，之後一直就冇咗下文，喺四個月之後吳林峰就寫咗首Demo畀我，嗰陣時一聽嘅時候我就好感動，因為由吳林峰本人唱返Demo。」

江若琳（Elanne）推出全新單曲《一圈》。

她又指與填詞人陳詠謙合作感受特別深刻，並表示：「嗰陣時陳詠謙同我講話9月30號交份詞俾我，嗰一日就係我生日，就係生日禮物，收到份詞嘅時候真係最好嘅禮物，呢一首歌係我最喜愛嘅自己歌曲嘅第一位，連編曲都真係好花心機，好感恩今年可以去做返音樂。」

江若琳希望藉此這首歌分享她的「一圈哲學」。

踢爆老公蕭唯展睇MV初剪感動流淚

至於《一圈》MV，她分享是由自己的唱片公司老闆張子丰(Fred) 親自執導，並表示：「佢都係一個好出色嘅導演，我話個MV一定要有小朋友同埋老人家，今次就真係搵到韓馬利和杜燕歌去拍MV。」她表示有份演出MV的兩位老人家在鏡頭前呈現跳舞的一個環節深深打動自己老公蕭唯展，並透露：「我老公係《一圈》初剪嘅時候，佢突然一面眼淚，好感動。老公覺得好大感受，話人生好多時就係帶啲遺憾，呢一首歌會諗起離開嘅親人同埋朋友，嗰陣時我諗住我婆婆去唱。」

杜燕歌韓馬利參演《一圈》 MV。

被問到在錄音的時候有否感動到喊，她說：「最難演繹嘅係講故事嗰一種情懷，每一句歌詞都可以令人好細味當中嘅意思，每一句歌詞都要表達到嗰一種表情，嗰一種感情，但係感情唔係好sad嗰一種，係要人生真係行咗一圈，對於個人生有咩睇法？有一種看透世事嘅睇法，我嗰陣時忍住唔可以畀自己有任何情緒嘅崩潰，反而係有一種淡淡然嘅感覺。」

江若琳大談MV創作概念。（梁碧玲攝）

自爆生仔百般感受

提到《一圈》的歌詞，她馬上勾起當年在產房生寶貝仔Owen的經歷：「我生仔嗰一刻就入到去醫院，就會有產房，最下面嗰一層就係好唔想見到殮房嘅一層，我嗰陣時去生仔覺得人生好奇妙，呢一刻有一個新嘅生命誕生，但下一秒鐘可能又有人離世，但中間就會經歷好多唔同嘅樓層，呢樣嘢就係人生。」她透露婆婆生前曾經表示有望親眼目睹她結婚生仔，並表示：「我以前細個婆婆就會幫我抓背脊去氹我瞓覺，婆婆雖然離開咗，但係好多回憶嘅點滴都係留低畀我傳承下一代。」

江若琳一家三口樂也融融。（IG圖片）

宣布展開巡迴演唱會唔敢跳《Show You》

提到是否計劃準備開演唱會，她說：「而家都籌備緊開巡迴演唱會，第一站就會喺廣州開始12月27號嘅巡迴演唱會，咁多年儲落咗好多歌，好多朋友都想回憶返細個嘅回憶。」她透露挑選歌單方面感到很頭痛，並表示：「原來我有好多歌，每一站都可能有唔同嘅歌單，聽返以前啲歌音樂一響起，諗到啲歌係我嘅咩？有一種熟悉又陌生嘅感覺，好似我成長嘅回憶，例如《眼淚無用》同埋《愛你還是愛美》，我之前演唱會都冇唱過，今次應該會唱返。」

江若琳宣布展開巡迴演唱會，預告會首唱經典作品《眼淚無用》。（梁碧玲攝）

講到會否跳唱昔日的代表作《Show You》，她表示：「真係冇，可能有啲快歌方面有重新嘅編曲，未必好似以前咁8個dancer一齊出嚟去跳一啲好可愛嘅歌。」她指今次演唱會的時間流程不算太長，所以會選擇主力唱自己所推出的作品為主。被問到會否考慮在香港開騷，她直言：「要睇吓場地，因為香港開騷場地都比較爆，其實我自己都幾鍾意旺角麥花臣，近幾年都睇好多朋友喺麥花臣開騷，好親切可以同啲觀眾好近，我睇吓有冇機會喺呢個場地度開。」她透露明年會繼續推出一系列的音樂作品。