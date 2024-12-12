陳健安第四張個人專輯唱片包裝設計有心思　學習拒絕不再取悅世界

陳健安（安仔）今日推出第四張個人專輯「PROJECT：REJECT」，以「拒絕」為主題。他坦言作為藝人和家中孻仔，自小習慣跟著前人步伐，不懂得說「不」，漸漸失去自我，近年學習誠實地面對自己的喜惡，跟別人坦白感受。今次的唱片包裝設計亦非常有心思，用撕開方式打開才可取得CD，寓意打破既有框框。

陳健安今日推出第四張個人專輯「PROJECT：REJECT」。

專輯以「拒絕」為主題。

安仔坦言以前很想取悅世界，直至近年他自己做音樂和生活，跟別人合作得多，體會坦白的好處：「今次嘅課題係點樣面對『唔啱聽』或者『反對』嘅聲音，學習拒絕。以前我都係嗰種唔容易開口say NO嘅人，慢慢唔知道自己嘅喜惡，直至近年，工作或做人開始識得去選擇，亦學識話俾身邊嘅人知道，我其實唔喜歡乜嘢。對自己又好，對身邊人又好，都係好重要嘅坦白，係成長嘅階段。」

今次的唱片包裝設計亦非常有心思。

專輯要用撕開方式打開才可取得CD。

安仔表示要多謝容祖兒，由於早前在網絡上看到一段容祖兒講「唔可以」的片段而啟發了自己：「要好多勇氣，呢件事埋咗喺我心內面。我覺得做藝人唔容易say NO，好似所有事都『好，無問題』、『我做到嘅』，但事實上唔係，慢慢會無咗自己。於是我從《唔明你講乜》開始，決定全張專輯嘅主題：如何好好地say No？如何坦白地做自己？」

這個心思設計寓意打破既有框框。

主題好特別。

安仔表示要多謝容祖兒。

今次安仔再度與造型師Herman合作，他將歌曲的精髓加入服飾，有鴛鴦鞋、藥水膠布手袖和貼滿封箱膠紙的褲等。安仔說：「好多部份都係Herman創作和人手造，獨一無二。我著晒六首歌上身，《唔明你講乜》、《戀愛腦之死》、《我很不愛你》、《心裡尚有象牙白》、《當我們返回現世》和《我違和但我不糾正》，我唔會講邊度代表邊首歌，大家感受吓啦！」

今次安仔再度與造型師Herman合作。

並將歌曲的精髓加入服飾，有鴛鴦鞋、藥水膠布手袖和貼滿封箱膠紙的褲等。

此外，安仔還邀請了插畫師Pen So參與，將六首歌曲的元素透過插畫滲透於專輯內，安仔說：「剛才聽Pen So講解，佢用心嘅程度實在令我太驚喜。」創作總監Oscar與安仔合作無間，安仔揚言：「Oscar對我say No多啲，有時我對一首歌有好多唔同嘅諗法，佢會幫我篩選，No呢個No嗰個，剩低最適合嘅。而我從來都無改過佢嘅歌詞，佢好明白我嘅諗法，合作愉快！」