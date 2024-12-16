SonyMusic加入搶人才招募女團　15至25歲女生可參加以AKB48為目標

最近無綫（TVB）與伍仲衡爆發搶人才事件，疑為爭「炎明熹接班人」洪心怡合約，搞到滿城風雨。旗下擁有林奕匡、陳柏宇、葉巧琳、黃妍、per se等實力派歌手的Sony Music亦希望招攬有潛質新人，宣布舉辦「SME Green Idols偶像女生公開遴選」活動，並於今日（16日）至明年1月11日在官方網站接受報名，祈望打造2025年最強女團！

是次比賽委任由 Kingdom C Production Ltd. 負責執行及製作，參賽女生年齡界乎15至25歲，藉此除了鼓勵有歌藝、有舞技的女生參與外，還力邀來自不同背景和專長的女生參與，透過多輪遴選方式，希望選出並為其度身打造一個獨特的多元化女生偶像團體，讓每位成員都能在團體中發揮所長，並共同成長。

伍仲衡在51歲的生日會上宣布簽了《校園好聲音-唱響中國》的冠軍洪心怡，搞到滿城風雨。(ig@harryngchunghang)

此外，大會也重視各成員的個人發展，入圍的一眾女生，大會將免費提供專業的培訓和支持，幫助她們在音樂、舞蹈和表演等方面提升自我。這不僅為本地樂壇注入新血，還能夠滿足粉絲對新偶像的期待，進一步擴大本地音樂市場的多樣性及可持續性。入圍的「偶像女生公開遴選」將要接受最貼地、最真實、最殘酷的挑戰，於遴選期間經營其個人社交平台帳戶，直接考驗女生們的個人魅力！廣大樂迷及網民憑藉與女生們互動，以like數定去留，此舉同時為女生們招攬早期粉絲，成為偶像的力量核心！

活動將於3月底公佈最終合格取錄者，並可以成為Sony Music HK（Green Music）合約歌手正式出道！Green Music更為這隊即將面世的最強女團，籌備一連串School Tour巡演活動，現時已獲十間中學大力支持。

偶像女生總策劃兼Green Music主腦Bert Liu（亞拔）表示SME Grenn Idol偶像女生以港版「AKB48」為目標。

偶像女生總策劃兼Green Music主腦Bert Liu（亞拔）表示SME Grenn Idol偶像女生以港版「AKB48」為目標，發掘真正有潛能的女生。從三個月的訓練中，他以及一眾專業團隊甚至網友亦都可以看到每位參加者的潛能：「我哋睇長遠，即使佢而家做得未夠好，係唔係等於佢第時唔可以做明日之星？以我印象中，香港係冇唱片公司做過公開遴選，其實日本、韓國都有做，唔係一件咩新奇事，但係我哋好想將呢個形式帶嚟香港。」

點擊睇香港新一代組合：

郭偉亮簽由《聲夢》學員組成的XiX，曾坦言擔任經理人有苦自己知。（資料圖片）

TVB嘅男團「Loong 9」。（資料圖片）

After Class 名存實亡？（資料圖片）

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MIRROR是現今香港最爆紅男子組合，出道5年仍人氣高企。（資料圖片）

COLLAR是由ViuTV舉辦的《全民造星IV》參賽者中挑選出來，因為阿Mo紅館遇意外，成員人數由8變7。（資料圖片）

Lolly Talk亦係由《全民造星IV》參賽者出身。（資料圖片）