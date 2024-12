樂壇天后瑪莉嘉兒(Mariah Carey)的洗腦聖誕歌《All I Want for Christmas is You》唱足30年,每年靠這首歌大賺版權費,不過就正正是播放次數太多而令不少人感到煩厭。英國日前舉辦了「令人最厭倦的聖誕歌」票選,而這首歌穩佔第一位,反而每年必播的《Last Christmas》人氣回升,獲選最受歡迎聖誕歌。

《All I Want for Christmas is You》唱足30年。(IG圖片)

僅次於《All I Want for Christmas is You》,就是Justin Bieber的《Mistletoe》,而今年踏入40周年的慈善賑災群星聖誕歌《Do They Know it’s Christmas》就排第三位。另外,莎蓮迪安(Celine Dion)在90年代翻唱的聖誕歌《Holy Night》亦榜上有名打入10大最令人煩厭的聖誕歌之一。