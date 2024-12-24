于文文廣州個唱歌迷群情洶湧喪嗌求婚　被封為「女版周杰倫」

內地一線女星于文文於日前在廣州舉行第二站「拾光」巡回演唱會，因為首場口碑載道，吸引兩岸三地樂迷到場，全場爆滿氣氛熱烈。而個唱亦非常有誠意和用心，以多款全新時尚造型亮相，帶給歌迷驚喜連連。開場于文文以閃藍色長袍女戰士造型由高空登場，她的拿手樂器電吉他從天而降，而將樂隊架空的精美舞台設計，再配合絕美燈光和音響效果，以一首《月球隕落》和電吉他solo炸場，氣勢磅礡！

于文文開場造型充滿神秘感，氣場感十足！（小紅書截圖）

于文文原本長袍造型充滿神秘感，但唱歌途中突然從肩膊滑落，于文文索性將長袍脫下，原來內有乾坤，閃藍色超短熱褲舞衣露出腰側和長腿，襯托紫藍長直髪造型，火辣性感指數爆燈，引得粉絲瘋狂尖叫。因為是廣州場，為迎合大部分來自粵港澳三地歌迷，于文文貼心地用近日苦練的廣東話問歌迷：「大家好食左飯未呀？我都未食喎！」她更揶揄自己剛才舞衣滑落，像是人生總是有很多意外，充滿無數可能性，她可以多唱一百年，但也要她能活到一百歲，所以要活在當下，享受此時此刻！

必殺技電吉他solo先炸場。（于文文studio微博）

脫下長袍原來內有乾坤。（于文文studio微博）

接着于文文亦唱出親自創作的首支粵語歌《路人》，之前為這支MV更有港派風格，特意走遍香港多個景點取景拍攝，顯示出對這首粵語歌的重視，更被讚賞拍出王家衛的風格，令歌迷感受到滿滿的誠意。

性感誘惑舞步，引得粉絲瘋狂尖叫！（于文文studio微博）

回憶出道十年光景，掀起一波回憶殺。（于文文studio微博）

之後屏幕播出由于文文演變成狼人的錄像，加上舞台燈光營造的詭異氣氛，配合全新紅黑蕾絲西裝出場，在勁歌熱舞下唱出高難度說唱作品《狼人》，依然從容不迫，盡顯唱跳功架，舞台感十足。于文文亦分享從4歲前開始苦練鋼琴，直至十年前才出道，當中經歴很多大家看不到的，但最近才領悟到，人生沒有一條路是白走的，每條看似錯誤的選擇，都成就現在的我們。接著拿起電吉他彈奏十年前出道的創作歌曲，唱出充滿勵志的回憶殺。到了鋼琴環節，必然少不了首本名曲《體面》，當中亦分享自己的愛情觀，道出分手的痛苦是來自於被自我否定，要在聚散離合中相信自己和愛自己。

將首本名曲「體面」全新改編，誠意滿分。（于文文studio微博）

被歌迷形容為一個人就是一支樂隊的她，換上露肩白恤衫配搭黑色領呔，表演架子鼓和貝斯，性感又不帥氣。這環節亦唱出多首偶像beyond的金曲作出致敬，因為她喜歡beyond的歌非常有力量和正能量，更取笑自己雖然也喜歡寫正能量的歌，但自己更多都是死去活來的負能量作品，而原本打算感性的和歌迷分享人生道理，但被歌迷不斷大喊結婚打斷，最後被迫爆笑收場。而這部分更是高台表演，一向畏高的她更唞大氣地高呼：這𥚃好高呀！與平時的酷帥形象，形成強烈的反差喜感。但當舞台降下後，再戴上白色紳士帽，唱出新歌《查理查理》，配合型格舞步，即時挽回不少帥氣分數。

一個人就是一支樂隊，怎少得架子鼓。（小紅書）

形像百變的于文文再以灰色長髮配黑色透視造型，若隱若現地呈現高貴冷艷的一面，帶給歌送驚喜不斷。而有「女版周杰倫」之稱的于文文，當然少不了唱出一連串偶像周杰倫的周氏情歌，包括早前跟偶像個唱中合唱的《訊號》，可見周杰倫對她的音樂創作影響多深。之後唱出新專輯的主題作品「天蠍座」，打破過往「于氏情歌」風格，曲風暗黑又神秘，舞步瀟灑俐落，更突顯個人魅力。

高空舞台設計，同時挑戰畏高極限。（于文文studio微博）

帥氣造型加型格舞步，惹得全場粉絲嗌爆求婚！（于文文studio微博）

安歌環節換上潮流百撘的牛仔布造型，與歌迷在大屏幕互動，全場大合唱校歌「謝謝你愛我」，場面溫馨又感動。之後更與歌迷分享心靈雞湯，感慨社會發展太快，每人都遇上不如意或煩惱的事，但之後回頭看這些如果人生沒有不如意，人生便不完整和不完美，所以應該好好享受人生，把喜怒衰樂掌控自己手中，這就是快樂的配方。最後以一曲輕快作品《要不要》為廣州站完美落幕，更約定下一站武漢見，勢必掀起另一番搶飛潮。

新專輯主題「天蠍座」，充滿個人風格。（于文文studio微博）

舞美配合舞台設計效果，讓人目不暇給。（于文文studio微博）

可愛表情也得心應手。（小紅書）