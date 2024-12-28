黃明志蛇年賀歲曲《蛇出來了》　搵保庇天后演蛇精吸陽氣畫面震撼

大馬鬼才黃明志，一年一度的賀歲歌已經登場，今年迎合蛇年主題，與保庇天后王彩樺攜手一起「搞蛇」，帶來史上最瘋狂、最搗蛋的賀歲金曲《蛇出來了》，歌曲上架後立刻引起廣大迴響和討論，保庇天后王彩樺飾演蛇妖，讓人笑到噴飯，一直唱著歌詞 「蛇出來了」讓人不歪樓都難。



今年黃明志迎合蛇年主題，與保庇天后王彩樺攜手一起「搞蛇」。（《蛇出來了》劇照）

黃明志為這首歌擔任製作因為颱風襲台打亂行程，採台北、吉隆玻兩地遠程錄音，王彩樺分享一開始聽到這首歌覺很有趣，用諧音來表現出這首歌的特色，也非常有記憶點。黃明志也預告之後這首歌會有很多舞蹈短影音，大家可以一起來跳舞。

黃明志說：「這次的MV劇本實在是太好玩了，故事背景是民國初年的時候在深山裡頭彩樺姐飾演蛇精的帶這兩個丫鬟陪伴她，在大自然裡頭蛇精們非常開心快樂的生活，有一天有一群猛男為了傳宗接代要壯陽，決定要上山抓蛇，因此野人就出來出手相救，《蛇出來了》就是英雄救美的一段浪漫的愛情故事。

黃明志說：「每年都會出新年歌曲是我十幾年來不變的傳統。我從2009第一首新年歌就是在幹這件事。」（《蛇出來了》劇照）

黃明志不按牌理出牌，除了中國風編曲之外更加入了印度蛇笛的音色。（《蛇出來了》劇照）

拍攝時因為劇情需要，導演要求彩樺姐要做一些比較騷的動作，沒想到彩樺姐駕輕就熟，現場的人都笑翻天。黃明志大讚這個蛇精一出動果然都吸光男人的陽氣，太厲害了。

黃明志說：「每年都會出新年歌曲是我十幾年來不變的傳統。我從2009第一首新年歌就是在幹這件事，所以如果萬一哪一天我認真唱新年歌了，就代表我忘了中出，因為『莫忘中出』」在此預祝大家蛇年快樂，通通蛇出來了。

因為劇情需要，導演要求彩樺姐要做一些比較騷的動作，沒想到彩樺姐駕輕就熟，現場的人都笑翻天。（《蛇出來了》劇照）

而這首歌獨一無二的神操作，黃明志不按牌理出牌，除了中國風編曲之外更加入了印度蛇笛的音色。瞬間讓整首歌充滿異國神秘感，還帶著一點魔性洗腦的氣息，也讓粉絲迎來輕鬆的蛇年。