江若琳首站廣州巡迴個唱叫好叫座感性發言：我冇放棄係啱嘅

江若琳（Elanne）今年八月復出樂壇，並且先後推出兩首派台新歌《一圈》及《一直留在心底的事》，深受樂迷歡迎。她昨日（27日）於廣州舉行江若琳《留在心底的故事》巡迴音樂會首站，全場座無虛席，吸引世界各地的歌迷來到現場支持。江若琳為了報答長年支持的歌迷，除了換上多套華麗的衣服登場之外，同時亦精心炮製歌單，分別唱出歷年的經典代表作，包括有：《錯愛 》、《大步喊過》和《Show You 》等。

江若琳昨日（27日）於廣州舉行《留在心底的故事》巡迴音樂會首站。（小紅書截圖）

江若琳音樂會首站全場座無虛席，吸引世界各地的歌迷來到現場支持。（IG圖片）

當她獻唱TVB經典劇集《學警狙擊》的歌曲《手掌印》時，舞台上的螢幕正在播放當年劇集中與吳卓羲飾演情侶的經典片段，瞬間歌迷湧入回憶殺。此外歌單方面也加碼為歌迷送上驚喜，第一次在演唱會唱YouTube高達90萬點擊率的舊作《你不在了 》，而組合串燒歌單則包括有：《眼淚無用 》、《撒嬌》、《感動自己》、《愛你還是愛美 》和《愛無可忍 》等，音樂一響起在場歌迷跟隨音樂全場大合唱，尖叫聲恍如置身於紅館的震撼程度，最後唱出《傷情路 》為是次演唱會完美落幕！據知江若琳明年即將會在內地舉行一連串的演唱會，而香港站則有望能夠成功申請旺角麥花臣檔期，近距離與歌迷互動，共同創造此生難忘的回憶。

江若琳獻唱TVB經典劇集《學警狙擊》的歌曲《手掌印》時，舞台上的螢幕正在播放當年劇集中與吳卓羲飾演情侶的經典片段。（小紅書截圖）

音樂一向起在場歌迷跟隨音樂全場大合唱，尖叫聲恍如置身於紅館的震撼程度。（小紅書截圖）

江若琳在演唱會的環節中感性發言：「喺25歲嘅時候其實大家係追緊夢想，但係我要經過一件好大嘅事，所以要將夢想放低，我冇呢個資格去追夢為咗生活為咗食飯，其實我2017年唱嘅最後一首歌曲叫做《大步喊過》，因為我知道我再冇機會企喺個舞台度唱歌，其實我每一次收到啲留言都話你幾時唱歌，我每次都話遲啲先，因為我冇辦法話俾大家聽發生咩事。今年初我就預早一間好好嘅音樂公司Moving Pictures，好好嘅團隊。」

江若琳在演唱會的環節中感性發言。（小紅書截圖）

她在分享期間一度眼泛淚光表示：「冇諗住做到自己鍾意嘅嘢，有一日我就唱兒歌俾阿仔聽，有一次我就問阿仔係咪好鍾意聽媽咪唱歌，阿仔就拍手，我好似從來冇為自己做過一件事，今次我可以再重新出發嘅時候，其實我好相信緣份，遇到一班音樂人先可以好好咁去做音樂唱歌俾各位觀眾聽去回味以前嘅歌曲同埋有新歌俾大家聽，全部嘅觀眾都俾咗好大嘅力量我，希望在場嘅人比掌聲自己話俾我聽我冇放棄係啱嘅，我再重拾自己嘅夢想係啱嘅，我最近出咗新歌《一直留在心底的事》，相信每個人都有夢想有想做嘅嘢，如果呢個階段好似我咁就算成家立室，生咗小朋友都唔會遲㗎，搵返條鎖匙去實現你哋嘅夢想去衝啦！」

江若琳換上多套華麗的衣服登場之外，同時亦精心炮製歌單。（小紅書截圖）