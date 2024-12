《新城勁爆頒獎禮2024》完整得獎名單丨MIRROR得一位成員有獎

《新城勁爆頒獎禮2024》今日在會展舉行,是次頒獎禮以樂壇x體壇「我們的驕傲」為主題,廣邀李慧詩 、陳念慈及張小倫等多位香港運動員擔任頒獎嘉賓。而今年有別於過往「人人有份 永不落空」頒發逾百個獎項,縮減至67個,張敬軒成大贏家,奪最有份量的「勁爆年度歌曲」和「年度歌手獎」,而MIRROR幾乎全軍覆沒,僅得陳卓賢奪「勁爆唱作人(銀獎)」和「勁爆作曲」兩獎,而《中年好聲音1》的羅啟賢則以40歲「高齡」奪「勁爆男新人(銀獎)」。

完整得獎名單如下:

勁爆年度歌曲:《青春告別式》張敬軒

勁爆年度歌手獎:張敬軒

張敬軒成大贏家。(facebook@Metro Broadcast)

勁爆男歌手 (金獎) :林家謙

勁爆男歌手 (銀獎):林奕匡

勁爆男歌手 (銅獎):周殷廷

林家謙攞勁爆男歌手金獎。(facebook@Metro Broadcast)

勁爆女歌手 (金獎):Gin Lee李幸倪

勁爆女歌手 (銀獎):江海迦

勁爆女歌手 (銅獎):泳兒

Gin Lee攞勁爆女歌手金獎。(facebook@Metro Broadcast)

勁爆年度歌曲獎:

《搖籃下的歌》林奕匡

《三生有幸》周殷廷

《傢俬》魏浚笙

《神愛世人》鄧小巧

《聆聽世界這分鐘》許廷鏗

《中二寄生魂》陳柏宇

《Drunk Dial》江海迦

《Ride It Out》泳兒

《黃言》黃妍

《新牌仔》Gin Lee李幸倪

「ISFP」獲得勁爆年度專輯獎:林家謙

勁爆唱作人(金獎):張敬軒

勁爆唱作人(銀獎):陳卓賢

勁爆唱作人(銅獎):安俊豪

陳卓賢係唯一得獎嘅MIRROR成員。(ig@陳卓賢)

勁爆合唱歌曲 (金獎):《藝術與科學 From THE FIRST TAKE》林奕匡 / 黃妍/ 葉巧琳

勁爆合唱歌曲 (銀獎):《Girls Talk》施匡翹 / JC陳詠桐

勁爆合唱歌曲 (銅獎):《公審法院》黃筠兒 / 趙展彤 / 陳昭煊

勁爆國語力歌曲(金獎):《Talk To Me》曾比特

勁爆國語力歌曲(銀獎):《BOOM!怪物星人》BOOM!怪物星人

勁爆國語力歌曲(銅獎):《我管你》谷婭溦

勁爆十大卓越歌手獎: 炎明熹、魏浚笙、許廷鏗、鄧小巧、小塵埃、陳柏宇、黃妍、張馳豪、周吉佩、曾比特

勁爆樂隊/組合 (金獎):Lolly Talk

勁爆樂隊/組合 (銀獎):Beanies

勁爆樂隊/組合 (銅獎):Andy is Typing

勁爆 Z世代樂勢力 唱作歌手(金獎):張天穎

勁爆 Z世代樂勢力 唱作歌手(銀獎):周卓盈

勁爆 Z世代樂勢力 唱作歌手(銅獎):黃明德

勁爆 Z 世代樂勢力 跳唱歌手(金獎): 鍾柔美

勁爆 Z 世代樂勢力 跳唱歌手(銀獎): 詹天文

勁爆 Z 世代樂勢力 跳唱歌手(銅獎): 黃奕斌

勁爆監製獎: JNYBeatz [《My Type》主唱: 周子涵

勁爆作曲:陳卓賢 [《鑿》主唱: 陳卓賢]

勁爆填詞:梁栢堅 [《唞》主唱: 陳柏宇Feat. Yellow!野佬]

勁爆編曲:Zarahn [《靈魂奇異點》主唱: Lolly Talk]

勁爆播放指數歌曲:《Feeling Lucky》Jackson Wang王嘉爾 / BIBI

勁爆女新人(金獎):林芊瑩

勁爆女新人(銀獎):黃健怡

勁爆女新人(銅獎):林愷鈴

勁爆男新人(金獎):曾傲棐

勁爆男新人(銀獎):羅啟豪

勁爆男新人(銅獎):T.MAX海淦清

勁爆躍進男歌手(金獎):林智樂

勁爆躍進男歌手(銀獎):力臻

勁爆躍進男歌手(銅獎):冼靖峰

勁爆躍進女歌手(金獎):姚焯菲

勁爆躍進女歌手(銀獎):麗英

勁爆躍進女歌手(銅獎):谷婭溦

姚焯菲同詹天文都有獎。(鄺鈺瑩攝)

勁爆新樂隊/組合(金獎):VIVA

勁爆新樂隊/組合(金獎):MATCH

勁爆新樂隊/組合(金獎):Locksmiths開鎖佬