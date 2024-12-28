《新城勁爆頒獎禮2024》完整得獎名單丨MIRROR得一位成員有獎
《新城勁爆頒獎禮2024》今日在會展舉行，是次頒獎禮以樂壇ｘ體壇「我們的驕傲」為主題，廣邀李慧詩 、陳念慈及張小倫等多位香港運動員擔任頒獎嘉賓。而今年有別於過往「人人有份 永不落空」頒發逾百個獎項，縮減至67個，張敬軒成大贏家，奪最有份量的「勁爆年度歌曲」和「年度歌手獎」，而MIRROR幾乎全軍覆沒，僅得陳卓賢奪「勁爆唱作人(銀獎)」和「勁爆作曲」兩獎，而《中年好聲音1》的羅啟賢則以40歲「高齡」奪「勁爆男新人(銀獎)」。
完整得獎名單如下：
勁爆年度歌曲：《青春告別式》張敬軒
勁爆年度歌手獎：張敬軒
勁爆男歌手 (金獎) ：林家謙
勁爆男歌手 (銀獎)：林奕匡
勁爆男歌手 (銅獎)：周殷廷
勁爆女歌手 (金獎)：Gin Lee李幸倪
勁爆女歌手 (銀獎)：江海迦
勁爆女歌手 (銅獎)：泳兒
勁爆年度歌曲獎：
《搖籃下的歌》林奕匡
《三生有幸》周殷廷
《傢俬》魏浚笙
《神愛世人》鄧小巧
《聆聽世界這分鐘》許廷鏗
《中二寄生魂》陳柏宇
《Drunk Dial》江海迦
《Ride It Out》泳兒
《黃言》黃妍
《新牌仔》Gin Lee李幸倪
「ISFP」獲得勁爆年度專輯獎：林家謙
勁爆唱作人(金獎)：張敬軒
勁爆唱作人(銀獎)：陳卓賢
勁爆唱作人(銅獎)：安俊豪
勁爆合唱歌曲 (金獎)：《藝術與科學 From THE FIRST TAKE》林奕匡 / 黃妍/ 葉巧琳
勁爆合唱歌曲 (銀獎)：《Girls Talk》施匡翹 / JC陳詠桐
勁爆合唱歌曲 (銅獎)：《公審法院》黃筠兒 / 趙展彤 / 陳昭煊
勁爆國語力歌曲(金獎)：《Talk To Me》曾比特
勁爆國語力歌曲(銀獎)：《BOOM!怪物星人》BOOM!怪物星人
勁爆國語力歌曲(銅獎)：《我管你》谷婭溦
勁爆十大卓越歌手獎： 炎明熹、魏浚笙、許廷鏗、鄧小巧、小塵埃、陳柏宇、黃妍、張馳豪、周吉佩、曾比特
勁爆樂隊/組合 (金獎)：Lolly Talk
勁爆樂隊/組合 (銀獎)：Beanies
勁爆樂隊/組合 (銅獎)：Andy is Typing
勁爆 Z世代樂勢力 唱作歌手(金獎)：張天穎
勁爆 Z世代樂勢力 唱作歌手(銀獎)：周卓盈
勁爆 Z世代樂勢力 唱作歌手(銅獎)：黃明德
勁爆 Z 世代樂勢力 跳唱歌手(金獎)： 鍾柔美
勁爆 Z 世代樂勢力 跳唱歌手(銀獎)： 詹天文
勁爆 Z 世代樂勢力 跳唱歌手(銅獎)： 黃奕斌
勁爆監製獎： JNYBeatz [《My Type》主唱: 周子涵
勁爆作曲：陳卓賢 [《鑿》主唱: 陳卓賢]
勁爆填詞：梁栢堅 [《唞》主唱: 陳柏宇Feat. Yellow!野佬]
勁爆編曲：Zarahn [《靈魂奇異點》主唱: Lolly Talk]
勁爆播放指數歌曲：《Feeling Lucky》Jackson Wang王嘉爾 / BIBI
勁爆女新人(金獎)：林芊瑩
勁爆女新人(銀獎)：黃健怡
勁爆女新人(銅獎)：林愷鈴
勁爆男新人(金獎)：曾傲棐
勁爆男新人(銀獎)：羅啟豪
勁爆男新人(銅獎)：T.MAX海淦清
勁爆躍進男歌手(金獎)：林智樂
勁爆躍進男歌手(銀獎)：力臻
勁爆躍進男歌手(銅獎)：冼靖峰
勁爆躍進女歌手(金獎)：姚焯菲
勁爆躍進女歌手(銀獎)：麗英
勁爆躍進女歌手(銅獎)：谷婭溦
勁爆新樂隊/組合(金獎)：VIVA
勁爆新樂隊/組合(金獎)：MATCH
勁爆新樂隊/組合(金獎)：Locksmiths開鎖佬