呂爵安拍新歌MV傷痕累累　邀請猛人做助導獲前所未有尊重

呂爵安（Edan）最近推出新歌《純銀子彈》，除了是他首次親自作曲之外，MV亦是由他首次親自執導。彈琴有一手的Edan，今次是首次作曲，他說：「一路講咗好耐，好想實現呢件事，前排有啲靈感，寫咗幾個chrous出嚟，send俾身邊人聽，大家聽完覺得幾好聽，唔錯，甚至花姐都話叫我以後唔好做幕前，唔好唱歌做幕後啦，所以出首自己寫嘅歌，係一個幾得意嘅契機。」

呂爵安（Edan）最近推出新歌《純銀子彈》。

Edan首次親自作曲之外，MV亦是由他首次親自執導。

除了親自作曲，Edan更首次執導MV，他說：「以往作品都有好高參與程度，俾好多意見，或者拍攝上有乜嘢意見都會表達，但真係自己由零開始參與，度好晒每一個shot，呢個真係第一次嘗試。」對於成為MV導演，Edan有很大感受，他分享道：「好大唔同係cut咗唔會返去化妝間休息。平時一嗌cut，就可以坐喺側邊㩒手機，但今次就要長期坐喺mon壇睇住。呢次MV由自己構思成個concept點樣拍，有本簿仔自己寫下諗下，諗唔同嘅分段同場景，然後再諗唔同鏡頭，每一個鏡頭點樣拍、點樣剪接，因為後期剪接自己都係會參與。當然必須要有個團隊，好多謝佢哋幫我完成呢件事，因為自己一個人冇可能做到。」

被五花大綁。

就現場所見，團隊上下都十分用心協助Edan完成處女MV，每個細節都會詳細又細心地解釋，好等Edan了解自己的想法與實際情況可以如何相配合再呈現出來，而當中更有一人經驗豐富，為Edan解答不少疑難，Edan介紹道：「其實現場拍嘢，我有好多嘢都係唔識，係有個諗法，但未知實唔實行到，因為經驗始終唔夠，所以身邊要好有經驗嘅人幫手，所以今次請咗一個超級犀利嘅副導演：花花，有啲咩就可以問佢意見。」

搵埋花姐做助導。

Edan話花姐對佢嘅態度係好服從。

成為導演，Edan始發現這個崗位有一定的難度，他說：「我可能腦海中覺得係咁樣，但原來喺現場係有好多限制做唔到某啲shot，剪接上你可能以為得，但身邊人話你知咁樣會好跳，究竟係咪呢？又冇得即刻試，所以呢啲時候就會不斷question不斷懷疑，導致有啲時候要拍定多啲shot，拍定返去再揀再剪，始終唔係好firm好sure，但呢個始終係一個過程、一個經驗。」雖然有一定的難度，但Edan仍十分享受做導演，他說：「做導演好享受就係，自己可以參與到個作品，未知成果自己滿唔滿意，但過程一定有個滿足感喺度，同埋花姐尊敬咗我好多，今日對我嘅態度係好服從我，會不停講：『導演點呀？』佢乜都問我意見，有世界被我掌控嘅感覺、平時冇乜呢種感覺，所以係幾得意嘅一個體驗。」