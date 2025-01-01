羅志祥高雄跨年演唱會叫好叫座　遭歌迷狂砸刮鬍泡「面目全非」

亞洲舞王羅志祥（小豬）昨日（31日）於高雄巨蛋舉辦「2025羅志祥30巡迴演唱會」跨年場次，全場座無虛席，反應熱烈，叫好叫座，齊與來自世界各地的歌迷共渡跨年之夜。小豬一開場以一身帥氣王子裝束示人，並且唱出《全城熱愛》打頭陣，然後由三米高的升降台從天而降，是次演唱會重本搭出360度延伸環狀舞台，霸氣十足，加上接近1200發煙花，另外舞台水幕秀驚喜登場呈現下雨效果，視覺聽覺效果超震撼。小豬還化身打碟DJ，再配合超強電子音效，誠意準備一系列的歌曲，炒熱氣氛，演唱會瞬間變「限定夜店」，盡顯天王魅力！

羅志祥（小豬）昨日（31日）於高雄巨蛋舉辦「2025羅志祥30巡迴演唱會」跨年場次！

小豬狀態極佳。

演唱會中段Talking環節小豬在台上感性發言：「我們不能阻止時間的流逝，但我們能主宰自己的未來，遇到什麼困境只要想，羅志祥都可以過來了，我有什麼不可以。」接着小豬又分別唱出經典台灣電視劇《海派甜心》和《轉角遇到愛》中的插曲和主題曲，當中包括：《愛轉角》、《 愛瘋頭》和 《海派甜心》等。講到歌單方面與第一場（28日）有所不同，刻意將情歌Part歌單更改，令歌迷相當驚喜！小豬在演唱會的最後環節與歌迷齊互動砸刮鬍泡，雖然他從頭到腳都沾滿了砸刮鬍泡，不過仍然繼續落力演唱，並且展現出燦爛的笑容，最後他亦承諾歌迷唱到60歲都要繼續唱下去，今年他將展開巡迴演唱會，據知巡唱地點會有澳門和台北等地方。

小豬唱功一流！

小豬粉絲遍布世界各地，人氣指數爆燈！

小豬完全冇偶像包袱。

小豬樂於與歌迷互動。