叱咤2024︱OneUp奪生力軍組合獎 認得來不易：《造星》後曾失信心

《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚圓滿結束，全晚共頒發逾40個獎項，雖然最矚目定必是叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎，以及叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合等大獎，不過亦有不少獎項令人十分驚喜，其中由兩大超高顏值混血型男Bronny賀邦與Oscar方智弘組成的二人男子組合OneUp，獲得叱咤樂壇生力軍組合歌手銅獎，首次登上頒獎舞台領獎。

OneUp獲得叱咤樂壇生力軍組合歌手銅獎，首次登上頒獎舞台領獎。（梁碧玲攝）

OneUp去年中出道，二人從《全民造星V》的失敗，到登上頒獎台領獎，確是不易。從出道短短數月，推出三首歌曲：《Ten Outta Ten》、《10號碼頭的半對》、《拾回鐵達尼》反應不俗，每首歌均加入Hip Hop、Rap元素，呈現獨有風格，當中最新推出的《拾回鐵達尼》更錄得44萬次點擊，以新組合來說，成績實屬不錯。

OneUp過去一年推出三首歌曲。

而Oscar與Bronny曾表示希望大眾見證他們的進步，皆因在《全民造星V》時，二人認為自己表現未如理想，一度失去信心。直至OneUp成軍，經過一輪唱歌、樂理等訓練，繼而出歌在舞台演出，如今終於可以走上頒獎台領獎，OneUp的確讓大家見證他們的進步。