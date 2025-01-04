叱咤2024｜姜濤沉澱兩日發文抒發感受：自知實力不足

叱咤樂壇頒獎典禮2024 雖然曲中人散，但獎項結果依然是網民討論的話題，當中一定是姜濤再次奪得〈我最喜愛的男歌手〉及〈我最喜愛的歌曲〉，而他上台兩次，兩度都被大會突然「起歌」打斷，令他沒法講太多得獎感受，他當時在台上表示會在社交平台交待。

而姜濤在（3日）深夜IG發文，抒發一下自己感受，他說：「頒獎禮後沉澱了兩天，也終於把《白果》面世了，所以可以好好抒發一下自己的感受。

姜濤在叱咤奪得〈我最喜愛的男歌手〉及〈我最喜愛的歌曲〉，在網絡上引起不少討論。

老實說，今年參加頒獎典禮，確實是抱著吃白果的心態去的，因為去年出的歌很少，主要是想在音樂這條路上重新審視自己，以及好好籌備下一年的所有計劃。但結果出乎意料，榮幸獲得了「我最喜愛」獎項。我在台上所說的「害怕」，其中一部分原因確實是因為太在意外界的某些聲音，導致自己沒有像過去那麼自信；

再者就是自知實力仍不足，還有很大進步空間，所以懼怕別人會以獲獎記錄將自己與前輩進行比較。但無論如何，我非常感恩投票給我的每一位，特別是對我不離不棄的粉絲，是你們無條件的支持，讓我能再次站上頒獎台，是你們一直給我力量，讓我重拾自信。《好得太過份》這首歌是我送給粉絲的，但也希望大家可以把這首歌獻給身邊一直在愛我們、默默為我們遮風擋雨的家人、朋友、愛人。

請大家放心，我不會高傲自負，也不會妄自菲薄，感謝大家的指點，我會繼續更專注地做好自己的音樂。過去的種種就let it go 吧，我會重新出發，Everybody good show ！」