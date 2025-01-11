專訪｜XiX巧妙回答新成員加入　楊秉頤有追求者：Eric Sir畀拍拖

由音樂人郭偉亮（Eric Kwok）打造的新進女子組合「XiX」四位成員梁善知（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）及鄧曉殷（Kiele）最近接受《香港01》 專訪宣傳首支慢歌《A0.5》，Charlotte表示：「今次我哋推出咗第一首慢歌，就係A0.5，就係介乎A0與A1之間，就係暗戀對異性有好感，見證咗我哋嘅成長，而家開始講我哋鍾意男仔。」她分享今次錄製慢歌醞釀情緒非常困難，並表示：「我冇乜嘢戀愛暗戀人嘅經驗，我淨係可以諗吓自己嘅偶像，諗住佢個樣幻想同佢食嘢睇戲。」

由音樂人郭偉亮（Eric Kwok）打造的新進女子組合「XiX」最近接受《香港01》 專訪宣傳首支慢歌《A0.5》。（陳順禎攝）

Charlotte分享今次錄製慢歌醞釀情緒非常困難。（陳順禎攝）

Caitlin自爆有男同學追求圖書館表白

Caitlin則分享主要負責歌曲英文的部份，她說：「我哋收到Demo嘅時候係未有旋律同埋歌詞，Crystal就作咗好聽嘅Rap，我就作咗一啲英文，呢一次係我第一次創作嘅經驗。呢首歌我10月開始創作，原本有五個版本，但最後就揀咗兩個版本畀Eric Kwok去揀。」她繼續指歌曲主要表達暗戀男仔，以及分享最純真的一面。

《A0.5》主要表達暗戀男仔，以及分享最純真的一面。（陳順禎攝）

Caitlin透露上年從聖保羅男女中學轉讀國際學校，現階段已經適應與新同學相處。被問到是否有男同學追求，她直言：「有嘅，有次放小息嘅時候有個男仔叫咗我去圖書館就同我告白，我覺得國際學校比較主動啲，本地學校唔係咁多人告白，通常啲人都係寫情書或者DM你，今次仲要送花同埋朱古力好直接。」她憶述在圖書館的情節，並表示：「男仔就企起身，突然同我講好鍾意我，我話要俾啲時間我諗吓，就靜咗10分鐘唔講唔笑，圖書館就好安靜，好尷尬，我同佢講返而家個階段唔想拍拖。」至於經理人Eric Sir是否批准拍拖，她笑言：「佢話俾呀！不過一定要同佢講，不過佢話如果我哋拍拖，唱歌就會多啲感情，可以諗返啲經歷去唱以前唱唔到嘅感受。」

Caitlin透露有追求者。（陳順禎攝）

Crystal負責歌曲Rap部份的創作。（陳順禎攝）

Kiele自揭患驚恐症最新病況

Kiele指現階段正處於美國升讀大學，她表示：「我可以free啲成日做自己嘅嘢，冇咁多壓力，不過考試就真係好多嘢要做，三日冇瞓覺成日要溫書。」她透露新認識的朋友都是韓國人為主，並且一起住宿共同體驗生活。講到感情生活，她表示：「我媽咪覺得有個男仔（韓國人）想同我拍拖，因為有一次我食咗花生過敏要去醫院，個男仔喺凌晨五點帶我去醫院同埋等我三個鐘，但係我就同媽咪講佢係我哥哥就係兄弟情。」她強調現時去讀書會管理日常生活使費，並不會像以前一樣熱愛花錢。

Kiele指現階段正處於美國升讀大學。（陳順禎攝）

被問到現階段驚恐症的病情是否有所改善，她坦言：「情緒都係有問題，呢啲嘢冇可能一日就冇事，但我覺得好咗啲，但係我都係成日唔瞓覺喺度溫書，同埋喺度喊。」至於是否擔心家人身處於異地，會選擇報喜不報憂，她直言：「我都同佢哋講咗，佢哋支持我已經好足夠。」她透露今次錄製新歌是在美國所讀的學校宿舍錄製，並表示：「我買咗一個好靚嘅咪，透過視像可以同步一齊錄音，所以對工作嚟講都唔係好大影響。」

XiX巧妙回答新成員加入

XiX參加無綫歌唱選秀節目《聲夢JUNIOR》結緣而組成，之後有兩位成員退團，分別是劉芷君（Aster）退團單飛和莊殷玥（Vici）被經理人郭偉亮（Eric Kwok）「踢走」，對於Eric Kwok曾經透露未來有可能會有新成員加入的可能性，被問到現階段是否會有新成員加入，XiX異口同聲表示：「呢樣嘢就唔知，可以睇吓Eric Sir點睇，睇命運嘅安排。」

XiX異口同聲表示唔知日後是否會有新成員加入。（陳順禎攝）

XiX前途無可限量。（陳順禎攝）