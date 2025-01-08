Hip-hop歌手Billy Choi蔡承恩首度開騷　《成就解鎖》寓意突破

本地備受矚目的Hip-hop歌手 Billy Choi（蔡承恩）的首個個人演唱會「麥花臣節 x Billy Choi《成就解鎖演唱會2025》」將於3月15日在旺角麥花臣場館耀目登場！門票將於1月7日起公開發售。

Hip-hop歌手 Billy Choi（蔡承恩）的首個個人演唱會「麥花臣節 x Billy Choi《成就解鎖演唱會2025》」將於3月15日在旺角麥花臣場館舉辦。

首個演唱會命名為《成就解鎖》

演唱會命名為《成就解鎖》，寓意Billy Choi 在音樂旅程中達成了一個重要目標，從社交媒體發表作品到站上大型舞台，突破自己達成夢想，首個個人音樂會《成就解鎖》正是他的一個「黃金成就」；「解鎖」也意味著突破。

Billy自2019年出道以來，不論是2020年與光頭幫合作的爆紅hip-hop神曲《天水圍GangGang》，還是2023年憑《Sorry呢度係香港》奪得「未來音樂選」金獎，抑或是與COLLAR成員Marf邱彥筒的《分心》合唱，以至最新作品〈海連茶樓〉，他始終以一種「習慣變化無常會變到更強／儲夠力氣再上戰場」（《一年容易又聖誕》歌詞）的姿態迎接一次又一次挑戰。

演唱會命名為《成就解鎖》，寓意 Billy Choi 在音樂旅程中達成了一個重要目標。

Billy 的作品旋律順暢自然易入腦，歌詞直率真摯，擅於捕捉平凡生活中的細膩情感，以句句入肉歌詞Rap出今時今日的香港境況，講述屬於香港年輕人的故事，通通能觸動聽眾內心。每一首作品都是讓他爆發上升的火箭燃料，讓他能不斷進步、突破界限，也如他在《人定勝天》所講：「冇動力就要去叉一叉電／先唔會曇花一現／想做嘅實驗寫低100件／逐樣逐樣去實現」。

Billy的作品歌詞Rap出今時今日的香港境況，講述屬於香港年輕人的故事。

肩並肩辣㷫麥花臣現場 解鎖人生新篇章

「解鎖」對Billy來說更多是一場關於突破與成長的挑戰。今次演出將以嶄新的舞台設計和視覺效果，結集 Billy多首人氣作品，還將帶來多首未公開的新歌，並邀請多位特別嘉賓與他同台演出，為觀眾帶來多重驚喜。邀請一直支持他的樂迷「肩並肩」見證這場演出，同來辣㷫麥花臣現場！

Billy表示：「《成就解鎖》係我對自己音樂旅程的一次總結，它不單是一場音樂會，更是一次向所有支持我的朋友與樂迷 Shout-out 的機會。我希望藉此機會與大家分享我的故事，也希望能繼續用音樂鼓勵大家勇敢解鎖自己人生。」