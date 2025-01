輕談淺唱不夜天｜Quang Hùng MasterD逆襲之路

在越南娛樂圈中,Quang Hùng MasterD 的名字是獨特的。他的故事像是一場精彩的逆襲劇本——在越南本土鮮有人知的男孩,憑藉一首歌曲,成功打進泰國市場,並逐漸從「越南民眾的棄兒」逆襲成為「國際粉絲的寵兒」。一位越南歌手在泰國紅透半邊天,卻仍在自己的國家乏人問津。他在2024年如何「再逆襲」回越南,一躍躋身成當地年度最高人氣的歌手之一?

Quang Hùng MasterD (原名Lê Quang Hùng 黎光雄)的音樂旅程始於 2010 年。那時候,他只是個普通的越南少年,懂作懂唱,對音樂懷着無限的憧憬與熱情。沒有舞台、沒有掌聲,他的創作過程更多是一種孤單的堅持。然而,即使沒有人看見,他從未放棄音樂夢。

2015 年,他與歌手 Rum 合作的 Vpop 30 首熱門歌曲 mashup 短片,在 YouTube 上引來關注,讓他首次感受到「被看見」的滋味。然而,這次短暫的成功並未讓他真正被越南主流音樂市場接納。夢想的路依然漫長,內心難免有些失落,卻從未動搖。

真正讓他開始逆襲的,是 2020 年推出的單曲《Dễ Đến Dễ Đi》(快來快去)。這首歌的旋律帶有濃厚的泰國風格,在泰國的 TikTok 平台上迅速走紅,成為當地年輕人模仿的潮流。然而,這股熱潮並未在越南本土引發共鳴。他的音樂似乎被家鄉的聽眾忽視,他依然是那個「越南民眾的棄兒」。

如果說音樂是 Quang Hùng MasterD 逆襲的武器,那麼泰國粉絲的愛就是他最大的動力。在泰國,每當他抵達機場,總有大批粉絲前來迎接,捧着鮮花和紙幣花環等「泰式應援物」。此情此景,讓 Quang Hùng MasterD 一度感慨萬分道︰「在越南,我曾經感到孤單和失落,但現在在陌生的國度,我感受到無比的愛與支持。」泰國粉絲的熱情,就像一股暖流,讓他在追尋音樂夢想的道路上不再孤單。

儘管在泰國市場上取得了巨大成功,如何在越南本土市場打開局面,始終是Quang Hùng MasterD思考的一大難題。他開始嘗試將越南傳統音樂元素融入作品,並積極參與越南的音樂節目和活動。他相信,逆襲的故事不會因為眼前的困難而停止,真正的成功需要持續不懈的努力。

終於,2024年他參加了HTV2的歌手比賽節目《Anh Trai SAY HI》(哥哥,打個招呼)。節目找來曾在越南出道但未能成功上位的「哥哥」們分組,以「準男團」形式鬥唱鬥跳比賽。有分析認為,這根本是為Quang Hùng MasterD度身訂造的一場比賽,為他打開了「再逆襲」回越南本土的大門。

《Catch Me If You Can》演出片段:

《輕談淺唱不夜天》主持岑亮,身兼廣告導演,認為廣告與開咪工作的共通點,都是與人分享想法,亦要「講得啱聽」。喜愛用耳朵遊歷不同國家,認為世界上太多被忽視的高質流行音樂,決意要逐一尋獲。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》每晚深夜2am – 6am,陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。https://www.rthk.hk/radio/radio2/programme/keepuco