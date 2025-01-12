輕談淺唱不夜天｜Quang Hùng MasterD逆襲之路

在越南娛樂圈中，Quang Hùng MasterD 的名字是獨特的。他的故事像是一場精彩的逆襲劇本——在越南本土鮮有人知的男孩，憑藉一首歌曲，成功打進泰國市場，並逐漸從「越南民眾的棄兒」逆襲成為「國際粉絲的寵兒」。一位越南歌手在泰國紅透半邊天，卻仍在自己的國家乏人問津。他在2024年如何「再逆襲」回越南，一躍躋身成當地年度最高人氣的歌手之一？

Quang Hùng MasterD （原名Lê Quang Hùng 黎光雄）的音樂旅程始於 2010 年。那時候，他只是個普通的越南少年，懂作懂唱，對音樂懷着無限的憧憬與熱情。沒有舞台、沒有掌聲，他的創作過程更多是一種孤單的堅持。然而，即使沒有人看見，他從未放棄音樂夢。

2015 年，他與歌手 Rum 合作的 Vpop 30 首熱門歌曲 mashup 短片，在 YouTube 上引來關注，讓他首次感受到「被看見」的滋味。然而，這次短暫的成功並未讓他真正被越南主流音樂市場接納。夢想的路依然漫長，內心難免有些失落，卻從未動搖。

真正讓他開始逆襲的，是 2020 年推出的單曲《Dễ Đến Dễ Đi》（快來快去）。這首歌的旋律帶有濃厚的泰國風格，在泰國的 TikTok 平台上迅速走紅，成為當地年輕人模仿的潮流。然而，這股熱潮並未在越南本土引發共鳴。他的音樂似乎被家鄉的聽眾忽視，他依然是那個「越南民眾的棄兒」。

如果說音樂是 Quang Hùng MasterD 逆襲的武器，那麼泰國粉絲的愛就是他最大的動力。在泰國，每當他抵達機場，總有大批粉絲前來迎接，捧着鮮花和紙幣花環等「泰式應援物」。此情此景，讓 Quang Hùng MasterD 一度感慨萬分道︰「在越南，我曾經感到孤單和失落，但現在在陌生的國度，我感受到無比的愛與支持。」泰國粉絲的熱情，就像一股暖流，讓他在追尋音樂夢想的道路上不再孤單。

儘管在泰國市場上取得了巨大成功，如何在越南本土市場打開局面，始終是Quang Hùng MasterD思考的一大難題。他開始嘗試將越南傳統音樂元素融入作品，並積極參與越南的音樂節目和活動。他相信，逆襲的故事不會因為眼前的困難而停止，真正的成功需要持續不懈的努力。

終於，2024年他參加了HTV2的歌手比賽節目《Anh Trai SAY HI》（哥哥，打個招呼）。節目找來曾在越南出道但未能成功上位的「哥哥」們分組，以「準男團」形式鬥唱鬥跳比賽。有分析認為，這根本是為Quang Hùng MasterD度身訂造的一場比賽，為他打開了「再逆襲」回越南本土的大門。

《Catch Me If You Can》演出片段：

《輕談淺唱不夜天》主持岑亮，身兼廣告導演，認為廣告與開咪工作的共通點，都是與人分享想法，亦要「講得啱聽」。喜愛用耳朵遊歷不同國家，認為世界上太多被忽視的高質流行音樂，決意要逐一尋獲。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。https://www.rthk.hk/radio/radio2/programme/keepuco