輕談淺唱不夜天｜0.5倍速的生活　Monkey薛德勇

用「0.5倍速的生活」來形容 Monkey薛德勇絕不為過。還記得2022年和他做的一篇訪問《Simple is not Simpler：我很普通》，他每次都給人一種淡然處之、不疾不徐的感覺，就像沒有什麼比悠然享受身邊的風景更重要。從他的作品也可看出，他對生活的敏銳觀察。雖說他淡然，但這幾年間，他某程度上已找到自己的位置。當提起正面小日子的曲風，大家或會想起Monkey薛德勇！

Monkey總是給人一種淡然處之、不疾不徐的感覺。

用「0.5倍速的生活」來形容Monkey薛德勇絕不為過。

暖暖的家庭感、周遭的小溫馨

Monkey靦腆地笑着說：「2024年共有四首作品面世，包括兩首中文歌、一首英文歌，還有一首合作歌。去年1月推出的《領跑》，透過領跑員與失明跑手間的羈絆，帶出人與人之間相互連繫的關係。這首歌的靈感來自我和太太的一次對話。說起來，我們的關係就像領跑員與跑手，大家性格不同，在日常生活中擔當不同的角色，彼此鼓勵、帶領和引導。我認為在一段關係中，誰都可以是領跑員，有時你帶住我，有時我帶住你，大家拍住上！ 」

每次和Monkey接觸，都有溫暖、溫馨的感覺。

每次和Monkey接觸，都感受到他身上散發着溫暖的家庭氛圍，以及他與周遭人之間的小溫馨。Monkey慢慢地說：「除廣東歌外，我也會推出一張英文Album，但這計劃並不急，我想慢慢製作，好好享受過程。創作英文歌的想法在去年6月誕生，當時希望一些播開英文歌的小店能播放我的作品，所以便開始創作英文歌。我目前有《Silver Moon》跟《Miranda》兩首英文作品，它們由同一班底製作，概念和歌詞由創作人Dickson Chan負責。Dickson 認為月亮不只影響地球的潮汐，也影響我們體內70%的水分。所以當滿月時，人體的腺體分泌會達到高峰，容易引發情緒波動。平日壓抑住、不敢講、不敢做的事，可能會在月圓的時候被引發出來。」

他補充：「歌詞中的主角處於一種既無奈也無助的狀態，平時壓抑了很多事情在心底，最後藉月圓之夜把所有情感一次過爆發出來。另外，《Silver Moon》是我們第一次找外國的Ｍastering engineer做母帶處理，過程比想像中簡單，而且非常有趣。」

Monkey在去年推出四首作品，包括兩首中文歌、一首英文歌及一首合作歌。

致家長們的作品

Monkey透露，在推出英文歌之前，他其實一直籌備另一首廣東歌，但因時機問題，只能先推英文作品。「這首廣東歌的靈感源於電影《年少日記》和相關新聞。我很想創作一首歌給家長，於是在去年暑期結束前推出了《曾經我們都是小孩》。2024年，很多學童因面對不了沉重的壓力，最終選擇輕生並成為社會新聞。我以前的工作接觸過不少家長，他們以為填鴨式教育對孩子有好處，但實際卻讓孩子喘不過氣來。我希望這首作品能引起大家反思，究竟什麼才是理想童年？成年後，你懷念當小孩的生活嗎？當孩子被壓力壓垮時，你會選擇視而不見，還是告訴他們，世上的路很多，快樂才是最重要？別忘記，我們曾經都是小孩。」

《Silver Moon》。

《曾經我們都是小孩》。

《曾經我們都是小孩》的創作靈感源自電影《年少日記》及相關新聞。

香港與廣州的《平凡一代》

說到《平凡一代》，Monkey興奮地表示：「終於說到正題了！就是今次宣傳的歌曲——《平凡一代》。這首歌的誕生源於剛過去的「港浪音樂會」。當時除了我和另外兩位主打歌手外，還有兩個內地獨立音樂單位參與，其中和我Crossover的是一隊來自廣州的樂隊Mover。得知他們也是創作粵語流行曲後，我便提議一同合作，他們也很感興趣，一拍即合。我們想創作出一個有共鳴的主題：雖然生活環境和習慣不同，但我們同樣是個普通人，上班勞碌的同時也為夢想奔馳。各行各業的人有各自的艱難，有一直與時間競賽的外賣員，有辛勤勞動的工人，有每天面對顧客投訴的服務員……我們都是平凡人，但又不甘平庸。因為有真正熱愛的事情，我們才會在平凡生活中創造出自己的精彩。」

《平凡一代》。

雖然有着不同的生活環境和習慣，但同樣也是一個普通人。

Monkey繼續補充：「《平凡一代》的整個創作和製作過程都是在網絡上隔空進行的。先由Mover的結他手阿聰創作出Melody，並寫了一些歌詞，之後他再電郵給我作修改，加上自己的想法。這樣隔空來回幾次後，我們制定了一個版本，然後就各自練習自己的部分。直到演出前一天，我們才一同排練。其實我們是先在台上表演後再正式到廣州錄製。後期製作就由Mover負責，而Cover Art一如既往由我作畫！」

《平凡一代》整個創作過程都是網上隔空進行。

《平凡一代》由Monkey和廣州樂隊Mover合作而成。

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

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