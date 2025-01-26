樂會經典情歌融化樂迷 華納三寶同台成焦點

華納唱片動員12個歌手樂隊單位參與《Katch Our Life WARNER! GO!》將於2月15日舉行，Dear Jane、陳蕾、洪嘉豪、MC張天賦、Gareth.T湯令山、Gigi張蔓姿、Kiri T、moon tang、Zpecial、Lewsz、Nancy Kwai歸綽嶢、Gordon Flanders 施展渾身解數，勢要炸裂亞博舞台！而網上不少樂迷「猜測」歌單，華納三寶同台呼聲最令人期待。

雖然音樂會餘下個多月時間，但期間橫誇農曆新年，眾人「度期」綵排甚有難度，洪嘉豪笑言新春期間將聯同華納仝人「洗劫」Dear Jane 主音Tim及低音吉他Jackal : 「因為結咗婚嘅同事唔係好多個，仲要阿Jackal哥新婚，一定要比佢感受『派利是』嗰種喜悅」

與洪嘉豪老友鬼鬼嘅陳蕾就話想「閉關」，練歌之餘亦為來年搵靈感：「因為過去一年都好忙，冇咩時間可以喺屋企靜吓，可以把握機會喺屋企寫歌找數，又可以靜吓諗吓未來嘅方向！今次呢個騷好多Medley要唱，記極多嘅歌詞之餘，仲要好多舞台嘅走位，隨時難度高過自己嘅演唱會。」

早前眾人齊集公司玩遊戲，要畫出歌手心中嘅型像，洪嘉豪抽中畫師妹moon tang，他笑言「三秒鐘」畫完，事關對方「太細粒」輕易完成！Gigi張蔓姿就將陳蕾變成「士多啤梨」眼，仲話對方台上永遠都係發光。眾人畫功都好「獨特」，唯獨Nice@Dear Jane畫Zpecial成員煒賢最神似，將對方肌肉表露無遺！

MC張天賦就話為咗呢個騷唔敢鬆懈，揚言戒油過農曆新年：「因為平時過年好多油炸嘢食，但係呢個騷同新年太近，我怕食太多會影響聲帶，所以今年就『清清地』過年。（呢次騷最特別邊部份？）自己個部分梗係唔講啦，聽聞所有女歌手會跳舞，Dear Jane 同Zpecial仲會Cross Over！（三寶同台？）大家幻想吓啦，到時咪知囉。」

Dear Jane主音Tim就話同班兄弟「日日見」，過年期間想「抖一抖」：「其實除咗Dear Jane啲成員之外，其他歌手同事都因為School Tour日日見，所以過年不如陪吓老婆同仔女啦！今次呢個騷好多新嘅『組合』出現，到底邊個會夾邊個都仲未知，不過我地Dear Jane夾咩人都得，到時有音樂自然好High！」

VISA x MTR present《KATCH OUR LIFE WARNER! GO!》

日期：2025年2月15日（星期六）

時間：晚上8時15分

地點：亞洲國際博覽館 Arena

演出單位：Dear Jane、陳蕾、洪嘉豪、MC張天賦、Gareth.T湯令山、Gigi張蔓姿、Kiri T、moon tang、Zpecial、Lewsz、Nancy Kwai歸綽嶢、Gordon Flanders

【獨家優先換領日期及時間】PayKool Visa Platinum卡 12月23日早上10時

【公開換領日期及時間】Katch Plus 會員 12月23日下午2時 | Katch 會員 12月23日下午6時

【換領平台】只限Katch網站( https://online-ticketing.katch.com.hk/kol/warnergo ) *KatchApp將不開放換領

【換領詳情】

1.⁠ ⁠以12,500會籍Katch Point(價值HK$1,250)換領 — ZONE A/B門票乙張 (門票位置隨機，已包括HK$70票務手續費)

2.⁠ ⁠以9,500會籍Katch Point(價值HK$950)換領 — ZONE C/D 門票乙張 (門票位置隨機，已包括HK$70票務手續費)

【換領數量】每位會員最多換領8張門票

【換領成功後】門票於活動舉辦前大約一星期前，以順豐到付寄到換領時填寫的順豐編號（只限香港順豐站或順豐智能櫃）