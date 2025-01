陳慧嫻演唱會古巨基任嘉賓 基仔：今晚妳條打底褲得唔得?

陳慧嫻40 週年演唱會,不經不覺去到第四場,昨晚慧嫻請來古巨基任嘉賓,古SIR出現令現場觀眾非常興奮開心,慧嫻就話,你哋諗唔到我搵佢啦?!以為我地「无厘啦更」哈哈!其實我地私底下係好好朋友來㗎!

陳慧嫻舞台上表示,好多謝基仔出現,「 其實呢我哋平時都係聚會嘅腳嚟嘅。我哋會傾心事嘅 。你哋以為我哋「无厘啦更」,其實我地私底下係好好朋友來㗎!」然後慧嫻問基仔,「我唔知你記唔記得,係好多年前,你同我講好想同我監製唱片。 我依家想問返你,點解咁嘅?竟然對我有興趣嘅? 」基仔愕然,「嘩,你記得呀?因為我有做監製嘛,喂,我哋呢度成萬人對你都有興趣喎!點會『竟然』呀?」慧嫻: 「咁呀,我想問下你,今時今日你仲想唔想同我做唱片監製?」基仔開心點頭,馬上答應,兩人更於台上以觀眾作見証打手印,「下次慧嫻錄新歌就是由我監制!」基仔又問慧嫻,「你係咪要休息一陣?今晚條打底褲得唔得? 我今晚我都著咗條打底褲來喎,哈哈。」慧嫻話,「今晚冇事啦!你著定嚟驚要借俾我呀?哈哈。」

到慧嫻落台底換衫,基仔就表示,他揀了慧嫻的歌曲唱俾大家聽,但監制竟然話,慧嫻期待聽佢唱《愛得太遲》,所以他先清唱幾句《愛得太遲》俾換衫中的慧嫻聽,繼而再送上他需常喜歡的慧嫻歌曲,《love me once again 》