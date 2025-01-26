陳慧嫻演唱會古巨基任嘉賓 基仔：今晚妳條打底褲得唔得?

陳慧嫻40 週年演唱會，不經不覺去到第四場，昨晚慧嫻請來古巨基任嘉賓，古SIR出現令現場觀眾非常興奮開心，慧嫻就話，你哋諗唔到我搵佢啦？！以為我地「无厘啦更」哈哈！其實我地私底下係好好朋友來㗎！

陳慧嫻舞台上表示，好多謝基仔出現，「 其實呢我哋平時都係聚會嘅腳嚟嘅。我哋會傾心事嘅 。你哋以為我哋「无厘啦更」，其實我地私底下係好好朋友來㗎！」然後慧嫻問基仔，「我唔知你記唔記得，係好多年前，你同我講好想同我監製唱片。 我依家想問返你，點解咁嘅?竟然對我有興趣嘅？ 」基仔愕然，「嘩，你記得呀？因為我有做監製嘛，喂,我哋呢度成萬人對你都有興趣喎！點會『竟然』呀?」慧嫻: 「咁呀,我想問下你,今時今日你仲想唔想同我做唱片監製?」基仔開心點頭，馬上答應，兩人更於台上以觀眾作見証打手印，「下次慧嫻錄新歌就是由我監制！」基仔又問慧嫻，「你係咪要休息一陣？今晚條打底褲得唔得? 我今晚我都著咗條打底褲來喎，哈哈。」慧嫻話，「今晚冇事啦！你著定嚟驚要借俾我呀？哈哈。」

到慧嫻落台底換衫，基仔就表示，他揀了慧嫻的歌曲唱俾大家聽，但監制竟然話，慧嫻期待聽佢唱《愛得太遲》，所以他先清唱幾句《愛得太遲》俾換衫中的慧嫻聽，繼而再送上他需常喜歡的慧嫻歌曲，《love me once again 》