陳慧嫻尾場年初二狂收利是 阿SA、關智斌做嘉賓歡樂滿紅館

陳慧嫻40週年演唱會，於大年初二再啟市，亦是演唱會的尾場，慧嫻請來蔡卓妍及關智斌 來當嘉賓，三人唱爆跳舞街外，阿Sa(蔡卓妍)、Kenny(關智斌) 兩人大唱應節歌《你最紅》令紅館充滿歡樂過年氣氛，觀眾全部起身跟著他們又跳又唱，又向他們大派利是，歡樂萬分。

昨晚大年初二,慧嫻唱筆第一part，即向觀眾拜年，「今日大年初二！恭喜發財! 恭喜發財! 祝大家新一年成年大吉！身體健康 ！心想事成 內 生意興隆！信心順遂！ 每日都笑口想開！ 好唔好！夠唔夠呀? 我覺得未夠！ 我要大家中六合彩 ！哈哈！」令全場觀眾開心到飛起。慧嫻又謂，呢一個四十周年嘅最後嘅一場演唱會 又係呢個紅館嘅第一個演唱會呀!我想睇下你哋今晚嘅嗨嗨指數究竟有幾高！」觀眾即報以雷動歡呼。

到Dance Medley環節，慧嫻首次同觀眾握手，「尾場啦！今晚唔駛咁緊張啦，可以握手呀！」觀眾即衝向前排，開心到飛起，並且紛紛會她送上利是祝福，慧嫻收唔切就由Dancer朋友代手，握手時她亦無忘叫大家小心，唔好推撞。唱到《跳舞街》，嘉賓阿Sa及Kenny出場即炸爆紅館，觀眾歡歡呼聲震天，三人互相擁抱後，SA笑道，「我見你話你演唱會上想有啲小鮮肉，咁我特登帶住呢一件嚟，鮮唔鮮就唔知啦，但係都幾好肉地嘅！」慧嫻笑道，「 OK嘅 ，OK嘅， 我有睇瑩光棒，重有你張靚相啦，重有我有個應援扇呀。」原來Kenny把自己的肌肉照印係扇上，送比慧嫻。阿Sa:「你可以擺喺床頭呀，劈邪呀。」，引得慧嫻及觀眾大笑，十分搞笑。繼而兩人向觀眾拜年， 阿Sa笑道，「今日咁開心，大年初二！ 我祝大家SASA滾,齊齊有錢搵！」Kenny:「 斌斌紛紛,吸好多金！我哋今日呢 就帶咗一首 好應節嘅歌嚟送畀大家！ 聽完呢隻歌之後,包你哋全年都行好運！」繼而觀眾獻上《你最紅》賀年歌，兩人一齊巡場跟觀眾打招呼及收利是，氣氛歡樂萬分。

尾場慧嫻大贈送，加多了三首歌，《玻璃窗的愛》《與淚抱擁》《love me once again 》

大場觀眾一齊大合唱，氣氛high到頂點完滿結束這6場演唱會！接下來她將會休息，終可以與家人食飯共慶新春，接下來三月會到澳門開始巡迴演出。大家重想睇慧嫻演唱會，就要留意公布啦。