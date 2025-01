陳慧嫻尾場年初二狂收利是 阿SA、關智斌做嘉賓歡樂滿紅館

陳慧嫻40週年演唱會,於大年初二再啟市,亦是演唱會的尾場,慧嫻請來蔡卓妍及關智斌 來當嘉賓,三人唱爆跳舞街外,阿Sa(蔡卓妍)、Kenny(關智斌) 兩人大唱應節歌《你最紅》令紅館充滿歡樂過年氣氛,觀眾全部起身跟著他們又跳又唱,又向他們大派利是,歡樂萬分。

昨晚大年初二,慧嫻唱筆第一part,即向觀眾拜年,「今日大年初二!恭喜發財! 恭喜發財! 祝大家新一年成年大吉!身體健康 !心想事成 內 生意興隆!信心順遂! 每日都笑口想開! 好唔好!夠唔夠呀? 我覺得未夠! 我要大家中六合彩 !哈哈!」令全場觀眾開心到飛起。慧嫻又謂,呢一個四十周年嘅最後嘅一場演唱會 又係呢個紅館嘅第一個演唱會呀!我想睇下你哋今晚嘅嗨嗨指數究竟有幾高!」觀眾即報以雷動歡呼。

到Dance Medley環節,慧嫻首次同觀眾握手,「尾場啦!今晚唔駛咁緊張啦,可以握手呀!」觀眾即衝向前排,開心到飛起,並且紛紛會她送上利是祝福,慧嫻收唔切就由Dancer朋友代手,握手時她亦無忘叫大家小心,唔好推撞。唱到《跳舞街》,嘉賓阿Sa及Kenny出場即炸爆紅館,觀眾歡歡呼聲震天,三人互相擁抱後,SA笑道,「我見你話你演唱會上想有啲小鮮肉,咁我特登帶住呢一件嚟,鮮唔鮮就唔知啦,但係都幾好肉地嘅!」慧嫻笑道,「 OK嘅 ,OK嘅, 我有睇瑩光棒,重有你張靚相啦,重有我有個應援扇呀。」原來Kenny把自己的肌肉照印係扇上,送比慧嫻。阿Sa:「你可以擺喺床頭呀,劈邪呀。」,引得慧嫻及觀眾大笑,十分搞笑。繼而兩人向觀眾拜年, 阿Sa笑道,「今日咁開心,大年初二! 我祝大家SASA滾,齊齊有錢搵!」Kenny:「 斌斌紛紛,吸好多金!我哋今日呢 就帶咗一首 好應節嘅歌嚟送畀大家! 聽完呢隻歌之後,包你哋全年都行好運!」繼而觀眾獻上《你最紅》賀年歌,兩人一齊巡場跟觀眾打招呼及收利是,氣氛歡樂萬分。

尾場慧嫻大贈送,加多了三首歌,《玻璃窗的愛》《與淚抱擁》《love me once again 》

大場觀眾一齊大合唱,氣氛high到頂點完滿結束這6場演唱會!接下來她將會休息,終可以與家人食飯共慶新春,接下來三月會到澳門開始巡迴演出。大家重想睇慧嫻演唱會,就要留意公布啦。