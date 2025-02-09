輕談淺唱不夜天｜重金！創意！越南現在這樣捧新人

當今亞洲娛樂業界，雖然新人輩出，但真正能在短時間內成為樂壇焦點的，卻寥寥可數。

隨着越南經濟持續增長及娛樂產業的進一步成熟，筆者相信V-Pop將在亞洲流行音樂的版圖中佔據重要席位。而越南的娛樂公司正以其獨特的手法，創造出一個又一個樂壇奇蹟。他們不僅捧紅新人，更重新定義在全球音樂市場中嶄露頭角的方式。越南娛樂公司ST.319 Entertainment 近年用「重金」與「創意」兼具的策略捧新人，野心極大，也極具參考價值。

AMEE：重金打造的「重甜」公主

本欄較早前介紹過的AMEE（原名Trần Huyền My ，陳慧妍），正是ST.319 於2019年的「重金試驗場」。他們為AMEE量身打造了一條通往成功的星途，而這條路不僅需要重金鋪設，更需要深厚的市場洞察與創意。

AMEE早在15歲時便被ST.319招攬為練習生，經歷四年的全面培訓後，她終於在男團MONSTAR的單曲《Nếu Mai Chia Tay》（假若明天說再見）中，以「featuring」形式亮相，並擔任MV女主角。這次亮相成功引起市場關注，為她的正式出道鋪平了起跑路。

公司先為AMEE出道單曲《Anh Nhà ở Đâu Thế》（你住在哪裡），展現清新甜美的形象。歌曲瞬間爆紅後，便乘勢推出跳唱快歌《Yêu Thì Yêu, Không Yêu Thì Yêu》（愛不愛都還是愛）中。MV以電玩為主題，搭建多個場景，並融入大量後製動畫效果，僅四分鐘的歌曲MV便包含八個遊戲情景。如果將這種製作規模放到香港，成本根本是天文數字。

除此之外，單單為宣傳AMEE的首張專輯《dreAMEE》，公司還為她打造了四款造型，搭建四個不同廠景，拍攝了一條專屬「Album Intro Concept Video」。若在香港，還真不知道哪家唱片公司會有這個氣魄，願意拿出這麼多資源為歌手拍攝MV和宣傳，更遑論是為一個才剛出道的新人！

當年礙於疫情，不能舉辦粉絲見面會等造勢活動，公司便為AMEE舉辦了一場「Camping Concert」，僅邀請旗下藝人和部分VIP歌迷出席。整個音樂會以「露營」方式進行，「觀眾席」是一個個搭建的帳篷。音樂會的製作絕不馬虎，並放到網上供大眾免費重溫。音樂會的目的並非為賺取門票收益，為AMEE造勢和宣傳歌曲才是主菜。

這些重金與創意的投入，最終讓AMEE在2019年底橫掃越南各大音樂頒獎禮的新人獎，甚至摘下韓國MAMA音樂頒獎禮的「Best New Artist in Vietnam」。這樣的成功不僅來自於AMEE的甜美形象與音樂實力，更離不開ST.319無微不至的營銷與創意支持。

Grey D：才華與營銷的完美結合

如果說AMEE象徵着越南樂壇對甜美風格的極致呈現，那麼Grey D（Đoàn Thế Lân，段世麟）的崛起，則體現了才華與市場包裝的完美結合。

Grey D早在22歲前，便以男團MONSTAR的成員身份活躍於越南樂壇。他不僅是團內的「實力擔當」，更創作了多首出色的作品，包括《Giữ Lấy Làm Gì》（留着是為了什麼）和團隊告別作《Có Hẹn Với Thanh Xuân》（我和青春有個約會）。然而，MONSTAR 2021年解散後，Grey D的未來一度成為粉絲們的關注焦點。

與AMEE的市場定位不同，ST.319將Grey D塑造成一位「作得又唱得」的憂鬱R&B小王子。Grey D的「Pre-debut」單曲《vaicaunoicokhiennguoithaydoi》（一些話能令人改變）便是最佳的體現。這首歌邀請了當地R&B界人氣歌手TLinh合唱，並在Instagram上發布了30秒預覽，不但引起樂迷瘋狂起哄，歌曲發佈後更旋即攀上越南各大流行榜榜首。

為了延續熱度，ST.319精心製作了一系列名為《Hương Mùa Hè》（夏日香氣）的音樂影像特輯，更跨公司找來當紅的黃勇、孫夏玲等「群星拱照」一同 Jam 歌，就是為Grey D正式出道前造勢。

Grey D的正式出道作《Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa》（天氣預報 今天有雨），更是ST.319創意營銷的巔峰之作。公司不惜工本地搭建了迷你演唱會級別，更能灑水的旋轉舞台，用於拍攝「Debut 4D Music Experience」的20分鐘發佈會。這只是出道作的發佈會呢！天王級歌手要宣傳新歌，也不知道有沒有這種待遇？而歌曲本身，則繼續展現Grey D的憂鬱R&B魅力，由著名製作人TDK操刀的編曲更是神來之筆。出道未夠一年，Grey D 的歌曲超越一眾前輩，在各大串流平台點擊率創下驚人紀錄。

無論是AMEE的甜美形象，還是Grey D的憂鬱氣質，這些成功的背後，都離不開ST.319 Entertainment對重金與創意的雙重投入。他們不僅投入巨額資金為藝人打造高質的音樂作品與MV，更不斷突破傳統營銷模式，運用新穎的概念和創意活動來吸引樂迷。越南樂壇的這種發展模式，為其他亞洲地區的娛樂產業提供了重要啟示——沒有資金不行，單靠資金也不足以成功，結合創意才是真正的致勝關鍵。

《GREY D - DEBUT 4D MUSIC EXPERIENCE | FULL SHOW》:

《AMEE - "dreAMEE" the 1st live acoustic show (full)》:

《輕談淺唱不夜天》主持岑亮，身兼廣告導演，認為廣告與開咪工作的共通點，都是與人分享想法，亦要「講得啱聽」。喜愛用耳朵遊歷不同國家，認為世界上太多被忽視的高質流行音樂，決意要逐一尋獲。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。https://www.rthk.hk/radio/radio2/programme/keepuco