【你還愛我嗎？】達明一派以歌關注社會　《禁色》隱晦道同志情愛

所謂一首歌一個故事，廣東樂壇不少作品也是以詞為先，尤以80年代更顯百花齊放，當時的音樂人大膽而前衛，為後世奠定了廣東音樂基礎。音樂Blogger Muzikland近日推出著作《香港流行音樂專輯101‧第二部（1987-1990）》，當中收錄的廣東音樂作品故事全部也影響著香港一代人，《01眾樂迷》為大家節錄幾首作品的故事，從中感受當年社會環境的變遷。

一九八八年夏天，達明一派推出了他們第四張專輯《你還愛我嗎？》，雖然標題歌仿似是情歌，但當中探討的話題比字面意義更深遠……整張大碟除了兩曲由黃耀明作曲或參與，劉以達包辦了其餘作曲及所有編曲，達明一派首次親自擔起監製一職，並由陳維德負責錄音，並協助監製及混音等工作，此碟也出現了陳慧嫻及Beyond成員的名字！

先說標題歌《你還愛我嗎？》，曾相愛，但今天你還愛我嗎？二次大戰後，香港憑着自由市場優勢及華人一貫刻苦努力的精神，使得經濟起飛，與韓國、台灣及新加坡並列亞洲四小龍。一九八二年九月二十四日，鄧小平會見英國首相戴卓爾夫人，開始談及香港主權，香港人才醒覺需要面對這個歷史遺留下來的問題，而且與自身息息相關。《你還愛我嗎？》除了可以形容兩人之間的情感，也適用於許多情境上，包括市民對香港，對當時宗主國英國，又或將會收回香港主權的中國。

英國還愛香港嗎？會否為港人堅持主權？那些移民海外的香港人，還愛香港嗎？中國收回香港後是否會愛惜香港？那些你愛我愛你，轉瞬間都成了疑問：「你還愛我嗎／我怎麼竟有點怕／現況天天在變化／情感不變嗎……我也許不應追究真假／但是也不想各自欺詐／你愛我嗎／我願能知道／就讓我不必繼續驚怕」潘源良的詞作配上黃耀明的Reggae曲式，以輕鬆手法呈現關係中弱勢一方的不安全感。此曲有Beyond的黃家駒、黃家強及黃貫中合音，可見樂隊間相互幫忙的友誼。《你還愛我嗎？》在香港電台及TVB的流行榜，均取得冠軍。

上一張專輯《我等著你回來》出現了一位女詞人何秀萍的名字，她寫了一份很文青情懷的詞作《那個下午我在舊居燒信》，在這專輯她再貢獻了一首《末世情》，描述都市人對生活的無奈態度。繁忙的背後，心靈是否得到滿足？人與人之間的誓約是否能永守？套用在香港的前景，也可能明白到美景良辰，或似煙像雲終散去！原來此曲靈感來自劉美君的歌，當時黃耀明在Disco聽到《最後一夜》，加上眼前不斷閃動的人影，好有一種末世華麗感，於是就動起念頭要製作一首這樣的歌。同年年底，達明一派推出《我們就是這樣長大的達明一派》精選，也收了這歌的Remix版，連歌名字也加長了成為《（風流總被雨打風吹去）末世情》，兩個版本均有陳慧嫻幫忙合音。

《半生緣》是這專輯第一首主打歌，分別於香港電台及TVB的流行榜攀到第三及第二位，由從《石頭記》開始為達明一派寫詞的邁克操刀。他的詞作經常暗藏典故，詞風古雅，詩意十足。筆者未曾看過張愛玲的著作《半生緣》，但由黃耀明演繹這淒美的調子，彷彿只得半生的緣分也是值得長夜獨守。劉以達以新穎電子音樂呈現這份中國小調情懷，手法創新，穿插的小提琴伴奏更為《半生緣》添上了淡淡哀傷，令到整首作品完美得無懈可擊。及至二零一七年群星合力製作《達明一代》致敬專輯，葉德嫻也曾翻唱《半生緣》，可惜換來邁克在專欄的回應﹕「《半生緣》實在教人傷心慘目，戚戚然在所難免」。

同由邁克寫詞的有結尾最後一曲《愛煞》，長達五分十秒的歌曲，全曲只由「情迷意亂／露冷衾暖／浪語傾訴／無盡愛慕」十六個字組成，迷幻的編曲配上仿似是喘息聲的前奏已用了兩分四十秒，然後黃耀明兩分鐘的主唱，就是反覆唸唱着短短的歌詞，或許是一個「事前」與「事後」的過程。這也許是自一九八零年黃霑用十個字填寫了《愛到你發狂》後，歌詞字數最少的粤語作品。從當年的報刊訪問發現，那呻吟喘息聲確是從鐳射影碟摘下來的音效，《愛煞》原是為進念二十面體七、八月間在沙田大會堂的新劇《拾日譚》創作的配樂。

《你還爱我嗎?》這專輯，最經典的歌曲可以說是《禁色》，但在各流行榜卻沒有得到亮麗的成績，或許因為跟同志題材相關，這在當年算是保守的社會，非常敏感。然而年前，筆者有幸訪問達明一派時，黃耀明透露當年他們沒講清楚歌曲是否同性戀，但這首作品有多個Reference都佐證與此相關，包括三島由紀夫的小說、大島渚電影Merry Christmas, Mr. Lawrence的主題曲Forbidden Colours；或許當時社會有許多事情不能言明，他們選擇了隱晦表達，因為歌曲應具創作及演擇空間，《禁色》也可以是指自由社會的壓制。

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至於寫詞的陳少琪也曾在報刊訪問中透露，跟明哥談過，想寫俗世排斥或不容許的關係，在壓迫下要收藏自己本相，未必是同性戀。圓舞曲式的《禁色》以古鋼琴為主奏，並以簫間場和應，使得整首曲子簡潔而高貴。不過《禁色》跟一九八三年Japan樂隊的Night Porter有幾分相似，相信也是當年創作時的参考對象之一。一九九四年，《禁色》再度由邁克填上國語詞，成為《我是一片雲》，為黃耀明在台灣推出專輯作主打歌。陳少琪在此還有兩首詞作《你你我我》及《血色薔薇》。兩者劉以達均使用了Frippertronics錄音方式，以結他聲製成迷離詭異音效，那是英國樂隊King Crimson靈魂人物Robert Fripp獨創的結他Delay錄音手法。

劉國昌導演有一部題材極具爆炸性的電影名為《童黨》，而達明一派也有一首名字同音的《同黨》。（《童黨》劇照） 一九八八年，劉國昌導演有一部題材極具爆炸性的電影名為《童黨》，而達明一派也有一首名字同音的《同黨》。「昨日說着這樣那樣／在這天所作所講偏偏兩樣／回頭望你共我亦算是一黨」，這份出自潘源良的手筆的詞作，原來前衛得來，竟然那麼切合今天的香港。他寫的《沒有張揚的命案》更是精采，幻想的畫面空間，卻又是那麼真實。「法官／黨委／親友／老細／街坊／神父齊觀看……」，為天真的主角診症，卻找不出病源，結果他們回家去，看着電視繼續播放繁榮碰杯的畫面。主角的「天真」已死，到底是誰造成的呢？這個謀殺者未必是單數！此曲也邀請了Beyond的黃家駒、黃家強及黃貫中合音獻聲。

《你還愛我嗎?》屬達明一派第三張白金銷量唱片，雖然只有九首歌曲，卻用了許多創新手法製作，有別於前作的重點歌曲用上重複的曲式，這或許是達明一派親任監製一職之故。雖然所有樂器仍由劉以達包辦，但用上古鋼琴、簫、小號及大提琴，那管仍是電子樂器，其逼真效果確實為達明一派的音樂帶來更高貴的質感。唱片內的歌曲《末世情》及後也有加長版，但達明一派從《夜未央》EP開始，再沒有獨立發行Remix唱片。《你還愛我嗎？》於一九八八年六月二十一日推出，根據廣告，是唱片、盒帶及鐳射唱片同期上市，達明一派也於一個月後的七月二十二日在Future Disco宣傳。

攝影由黃偉國負責，並由張叔平設計封套，黃耀明在水底那一把凌亂秀髮跟劉以達的木納表情形成了一靜一動的對比效果，並以藍藍的游泳池水作主色調，很有夏日氣氛。整體設計實際上只用了兩位成員照片各一而已，但重溫當年的報章宣傳，同一輯照片其實蠻多，只是適合用作封套的似乎不多。唱片封套上只低調地寫上《你還愛我嗎？》作標題，至於後加的貼紙，把達明一派名字放大，再加三首主打歌名字，可見設計與唱片公司銷售有不同的拉扯做法。

黃耀明在水底那一把凌亂秀髮跟劉以達的木納表情形成了一靜一動的對比效果，並以藍藍的游泳池水作主色調，很有夏日氣氛。（《你還愛我嗎？》專輯唱片封套）

Muzikland~後記~

達明一派屬Muzikland鍾愛的香港樂隊三甲之列，不單因為他們的歌曲好聽，事實上無論音樂、題材、製作意念，都有其鮮明的獨特風格。或許當年就已有樂迷把他們跟同性戀拉上關係，但不論是同志愛情或是其中談及的社會議題，都是出自於他們真誠的關心，這在他們往後幾十年的音樂生涯都可以證明。不論是當年面對九七將回歸或是現在已經回歸那麼多年了，政治議題一直都在香港人生活中揮之不去。

Muzikland挑選專輯，不會做太多計算，基本上都是在積存多年的印象或記憶中，立時想起就挑選。這張專輯有兩首作品，都給我非常深刻的回憶，包括《禁色》及《沒有張揚的命案》。《禁色》不需言喻，當年筆者都覺得跟同性戀有關，但這首歌給我有一個很奇怪的幻覺，感覺就如數十年前在大會堂裏一些很嚴肅的藝術性歌唱演出，由台上一位鋼琴家彈奏一具三角大鋼琴，伴着一位歌唱家獨唱演出；只是換上了穿着中山裝的黃耀明一本正經地站着唱，唱的卻是一首通俗歌曲。這當然是根本沒有發生過的事情，卻總是與腦海隱藏的記憶結合在一起，大概因為小時候曾欣賞過姊姊的學校晚會演出吧，而筆者很早年也曾在大會堂看過古典音樂演奏會，錯綜複雜的回憶交織成幻象。

至於確實發生的，乃是一首《沒有張揚的命案》的命案。我相信每個人的性格都是從出生後，慢慢經過父母老師教導，及受周遭的環境影響基本形成，所謂三歲定八十。但人也會與現實妥協而作出改變，為了生活、為了工作，甚至名利，理想會被擱在旁，更甚者是埋沒良心，今天的我打倒昨天的我，這種人性劣根並不只是今天的現況。歌曲中殺害尚存赤子之心的主人翁，或許是法官、黨委、親友、老細、街坊、神父，也或許是你和我，我們總會用自私的權力或以為經驗十足的老舊思想，壓制年輕人的創意。

這首歌三十年來不斷提醒我有沒有改變？別以為自己一定是正人君子，即使是教徒，一個不小心，也可能成了串謀。命案的發生也恍似是把石頭投向水中，泛起了水花，吸引大家一刻注意。但急速的社會節奏，案件迴響不了幾天，大家又如漣漪回歸平靜過後繼續生活！每次清晨颱風掠過後，大家都準時上班；灑不了幾陣雨，天氣酷熱，下午如常放晴……我對這個感覺更深！

《香港流行音樂專輯101．第二部（1987-1990）》，Muzikland著。（非凡出版）

以上內容節錄自《香港流行音樂專輯101‧第二部（1987-1990）》

作者：Muzikland

責任編輯：梁卓倫、林雪伶

出版：非凡出版