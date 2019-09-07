【樂評】吳林峰《下一束光》：如漆黑中的星光為失望的你我引路

蟄伏經年的「吳林峰號」，半年前拿出心跳作賭注，在一眾兄弟齊心協力下，終於乘風而飛。

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可是，這一趟在香港樂壇翱翔的旅途，絕對是考驗耐力的「Long Haul」，途中可會遇上氣流，遇上暴雷，但更常遇上的，是迷失的感覺。

（《下一束光》MV截圖）

（《下一束光》MV截圖）

的確，駕駛室內的GPS能告訴我們方向和速度，但雙眼張望窗外，看到的可以是一望無際的青空，但同時卻是停滯不前的困境。

（《下一束光》MV截圖）

歌曲開首的木結他，是獨立，還是孤獨？經過了勇敢起飛的三分鐘後，熱度就此散去？當希望變成失望，當勇敢變成怯懦，即使眼前的GPS告訴我們正以光速飛行，我們仍是甘於被眼前看似停滯不前的雲斗蒙蔽。

（《下一束光》MV截圖）

吳林峰的歌聲，加上Jay Lee的文字，化作漆黑中的一點星光，為被失望和無力感籠罩的你和我引路。第一段副歌後，鼓聲和人聲的介入，陪伴孤寡的結他和鋼琴，走過這段幽暗的小徑。

（《下一束光》MV截圖）

（《下一束光》MV截圖）

這一束光照耀下，我們終發現自己並不是獨行。只是我們因為漆黑，因為不安，未有察覺身邊的一事一物，才會被失望、被害怕攻佔。

（《下一束光》MV截圖）

漆黑確實可怕，但沒有漆黑，我們永遠都不會發現光的存在。吳林峰的《下一束光》，就是在這極夜、極黑之時，照耀我們的暖光。

（《下一束光》MV截圖）

作者簡介：閱評流

2015年踏上這無盡旅途，用文字品味廣東歌，每星期最少一篇樂評，與讀者益友講講港音樂。最心痛是，愛得太遲，一同保衛廣東歌這我們僅存的本地文化。 #音樂本土派

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【閱評流．不能只有我聽到2019．63】吳林峰《下一束光》」​】

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