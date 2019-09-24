【梁釗峰．28天】自我療癒週期為28天　重新振作為時未晚

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釗峰在社交媒體中說：「每一個人嘅關口都唔一樣，但再難過嘅事發生，再看不開，都總有人可以勸服你抬起雙腳踏出重新振作第一步，呢個人就係自己。」這應該就是他寫這首歌的初衷，從2017年發行的《別消失》到上個月發行的《28天》，釗峰用自己的作品不斷激勵身處抑鬱的人們，如果歌能救人，歌手也算功德圓滿吧。

釗峰用自己的作品不斷激勵身處抑鬱的人們，如果歌能救人，歌手也算功德圓滿吧。（MV截圖）

//第一天 將要崩潰的你 就算怎勸亦可慳啖氣

想要死 一下沉不住氣 母親會落泊半生淚滿披//

歌詞從第一句開始就很入心。一位抑鬱症患者日夜沉浸在痛苦之中，他的家人、朋友都很傷心無助無助，不知道該如何幫助已經陷入抑鬱沼澤的他，彷彿怎樣用力將他向外拉都無濟於事。你有沒有試過在人生最灰暗的時候，把頭埋進被子裡，關緊房門，一睡就是一天？甚至在夜深人靜的晚上胡思亂想，打開搜索引擎輸入：怎樣無痛自殺。

人不快樂的原因往往是對自己要求太高，總怕一不小心就被別人超越。（MV截圖）

//做人必需懂放下完美 同時也試試接納自己

學跌一跤總會賺些謙卑 嘗試放棄跟他作對比//

人不快樂的原因往往是對自己要求太高，總怕一不小心就被別人超越。上學時和同學比分數，上班時和同事比業績，奇怪的是，人總喜歡拿自己的缺點和別人的優點比，面對別人的誇獎，回應的不是「謝謝」，而是「其實也沒有很好啦」。100磅的女孩也吵著要減肥，對她說：「我覺得你已經很美了。」她說：「可是我覺得我的腿好粗」……完美主義與有危機感固然是好事，它可以使一個人奮進，凡事追求極致，但是被競爭束縛，便容易失去很多快樂。

傳說神在七天裡創造了世界，普通人用四倍於神的時間，要相信自己也能夠創造奇跡。因此將自我療癒週期定為28天，完成由崩潰到振作的轉變。（MV截圖）

//失落到 過廿八天 終止傷悲

重新振作 又見好天氣 再放任飛

何時學會 心透徹明媚

回到起點向天空再飛 能創造傳奇//

傳說神在七天裡創造了世界，普通人用四倍於神的時間，要相信自己也能夠創造奇跡。因此將自我療癒週期定為28天，完成由崩潰到振作的轉變。在音樂軟件《28天》的評論區看到這樣一條評論：「在我留級，休學之後復學的第一天就聽到釗峰同學的新歌，感到世界原來如此陽光明媚，謝謝。」感同身受的我看完評論竟然眼濕濕，對於一個抑鬱症患者來說，哪怕只能擁有一天明媚的心情，甚至只是短暫得只有聽到一首喜歡的歌的時間，都會感到久違的幸福。

如果可以，請嘗試走出房間，放下手機，摘掉耳機。（MV截圖）

如果可以，請嘗試走出房間，放下手機，摘掉耳機，吹吹晚風，看看星空，感受小吃街燒烤攤冒出的煙火氣，看看晚燈映襯下五顏六色的生果攤，用腸仔逗逗蹭你褲腳的流浪狗，聽聽一群孩童嬉戲打鬧的笑聲。從今天開始，給自己28天時間，走出陰霾。

作者簡介：年粵日

年粵日由七個熱愛廣東歌的90後成員組成，不論是膾炙人口或小眾的廣東歌，只要好聽我們都會推介。心願只得一個：令大家可以多點關注本地樂壇。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「梁釗峰 - 28天」​】

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