日本樂隊「世界末日」演唱會取消：基於大眾安全的考慮

再有演唱會取消，日本人氣樂隊SEKAI NO OWARI(世界末日)原訂於今晚假九展Star Hall舉行的《The Colors》香港站演唱會取消。Lushington Entertainments 今日發出取消通告，指基於大眾安全的考慮，本港多處公共交通受阻，以及各區的不明朗因素所以決定取消演唱會。已購票樂迷可透過發達達票辦理退票手續，詳情會於短期內公布。

演唱會取消通告全文：

基於大眾安全的考慮，我們遺憾地決定取消原定於今晚在九龍灣國際展貿中心匯星所舉行的世界末日（SEKAI NO OWARI） 《The Colors》香港站演唱會。

由於本港多處公共交通受阻，以及各區的不明朗因素，我們必須首先考量所有參與人仕的個人安全。

Lushington Entertainments團隊、樂隊成員及所有工作人員感謝各位對事情的諒解。

在快達票購票的樂迷可從快達票辦理退款手續。詳情短期內將在快達票網站公佈。

我們希望可在安全環境之下再次安排樂隊來港演出。

日本人氣樂隊SEKAI NO OWARI(世界末日)原訂於今晚假九展Star Hall舉行的《The Colors》香港站演唱會取消。（SEKAI NO OWARI Facebook圖片）