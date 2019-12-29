麥浚龍新專輯向九十年代致敬　饒有禪味的忘記和記

編按：麥浚龍近年歌影視作品都大獲好評，且看下文作者如何評價這位創作人。

麥浚龍，一個曾經遭無情訕笑，現時卻倍受追捧的名字。香港樂壇復興他肯定佔一席位，貶損他的評論基本上都是那幾句：「有錢咋嘛」、「邊度文青呀勁商業」、「都唔知做緊乜」、「錄音室歌手」……。Well，評論總是容易，做起來就。

家境富裕的人有很多，為什麼沒有第二個麥浚龍走出來？因為大家都認為，這年代香港地搞音樂，搞不出什麼。我沒有相關數據在手，但相信就算麥浚龍沒有蝕錢，他要透過搞音樂賺錢也賺不到很多。

然而，他還是決定投放金錢在音樂製作上，由《無念》（或更早以前例如《弱水三千》）直到董折、浦銘心（我沒追他倆的故事）、《勇悍．17》到《困獸．28》再到《暴烈．34》，不似主流音樂，卻越聽越耐聽，裡頭的命題總能令人探索越多。

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該入正題：《忘記和記》。曲風回歸九十年代，甚至唱腔都有一點模仿黎明，配合《情感的廢墟》來說，Juno應該想藉此向香港樂壇黃金時代致敬，同時，懷舊、致敬即意味著那個年代已經過去，需要好好下葬。

《忘記和記》邀請黎明客串，到歌曲末段他一唱起來，似乎真的帶聽眾回去那個已經回不去的時代；由曲風、旋律到演唱者都經精心安排；而和記廣告這個idea，原諒我真的太年輕，沒記憶沒印象也沒感情，故此我想談的，係這首歌的歌名與裡面的命題。

忘記／和／記，這與「念」脫不了關係。「當黑髮滲著白／想起你／當街上沒行人／想起你」、「跟她戀愛太乏味／想起你／飛機遭遇亂流時／想起你」，說穿了就是無時無刻都想起「你」。既然「你」就在我的「念」裡，又從何講起忘記或記？

忘記和記，只是歌名已經引起迴響。（Youtube截圖）

刻意用力忘記，努力去記，都不會化為身體、心靈的一部分，正如「不用記／思憶都猖獗無忌」，這種才是化為一體的最高境界，所以最後才會反問：「誰可以揀／忘記或記」。麥浚龍的音樂創作，基本上都是圍繞「念」，《忘記和記》並非出自林夕手筆，卻仍饒有禪味。

一曲《忘記和記》讓聽眾重新回到那個樸實無華，一切從簡卻感動人心的時代。且讓我們聽下去，麥浚龍還能做出幾多撼動心扉的音樂。

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/chingkwan.page/

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