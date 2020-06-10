【專訪】女子樂隊Fiester望打破性別定型：有人叫我哋著裙夾Band

近年香港樂迷接受程度逐漸變高，除了以往的廣東K歌外，樂壇亦湧現了各類風格的音樂人，Hip Hop、City-pop、重型搖滾、電音，再不是什麼稀奇的事情，而香港的女子樂隊Fiester成軍九年，也漸漸在本地音樂圈中抬頭。作為香港少有的全女班樂隊，一路走來其實並不容易，甚至面對不必要的質疑：「女仔夾Band？得唔得㗎？」

女生組樂隊，在2020年的今日早已是見慣不怪的事情，不過仍然有人會問：「女仔夾Band？得唔得㗎？」（陳順禎攝）

說實的，在現時的香港，全女班樂隊逐漸變多，也逐漸有認受性，就如2017年入圍台灣金曲獎的雞蛋蒸肉餅也是全女班，在成軍9年內，Fiester成員充份感受到香港音樂圈氛圍的轉變，鼓手Sophia表示：「由我加入Fiester開始，慶幸批評係比較少，香港樂迷對搖滾嘅包容度都好大，所以我哋玩起上嚟都好安心。尤其睇到雞蛋蒸肉餅佢哋嘅音樂類型比較獨特，但都建立到一定嘅聽眾群，所以我哋都好開心見到呢種環境。」低音結他手Amy又道：「Fiester成立九年以來，我發現香港人接觸獨立樂隊嘅層面變得廣闊，因為近年接觸indie嘅渠道變多咗，所以更多人鐘意呢類型嘅音樂。」

近年開始越來越多女子樂隊抬頭，Fiester表示樂見這樣的環境。（陳順禎攝）

提起Fiester，習慣聽主流樂壇的樂迷可能較陌生，不過細聽之下，其實也並不是大家想像中難接受。早前推出廣東歌《秋去冬來》及英文作品《Mami said》，看見了Fiester的不同面向，《秋去冬來》比較近似日式的重型搖滾，旋律又同時有一定流行度，對香港樂迷來說或許較易入口，而《Mami said》則是較典型的重型搖滾，迎合不同樂迷口味。

但成員們也透露，曾經也有人批評她們不應該Scream：「佢哋覺得女仔唔應該scream，甚至覺我哋玩嘅音樂太嘈，建議我哋向外國或者日本嘅女子樂隊參考一下，要著短裙，容易啲打入市場。」在利用網絡接觸不同類型音樂的今時今日，原來這種性別定型依然存在，不過從今次《秋去冬來》在網絡上的反應，不少樂迷也在Youtube上留言表示支持這種風格，令Fiester的成員們安心了不少。

夾Band多年，Fiester亦曾聽過有人建議她們著裙夾Band，更加讓她們堅定自己，不應該因其他人的閒言閒語而改變自己。（陳順禎攝）

Fiester一行六人，其實在夾band以外，相處上感覺更像家人，就如結他手Iris所說：「佢哋成日都話我似媽媽，好多幕前以外嘅事情都係我負責。」說到這裡，成員們一致認同，因為Iris除了結他手的工作以外，就連樂隊開支也要負責，十足一個管帳專員：「每次要買Band嘅樂器、用具，我哋都要Iris批准先買得，不過好彩佢唔會因為貴而唔肯買。」不過在香港夾band的確較難搵食，出騷所賺的費用要平分，對6個人來說的Fiester更是難以營運，不過她們亦頗樂觀：「其實調轉諗，多個人未必係負擔，反而Band房租金、做歌呢啲日常開支，就多咗個人夾錢。」

+ 2

關於Band房，其實也是影響Fiester極深的一個元素，曾經在主音Alison未加入前，Fiester發生過一件嚴重事故。2014年Fiester仍在大角咀的工廈租用Band房，深宵時份仍在努力練習的她們，卻因擴音器過熱而發生一場大火，更因牆身的隔音棉而火速蔓延火勢，當時年僅16歲的結他手CoCo，因走避不及而導致雙手嚴重燒傷，傷痕仍然長留至今，CoCo憶述當時情景：「結他手最緊要就係對手，當時喺醫院醒返仲覺得冇咩事，叫屋企人攞支結他去醫院畀我彈。」不過由於傷勢關係，CoCo也只好慢慢逐步重拾音樂：「出院第一日已經想去夾band，但其實再拎起支結他都唔容易。令我渡過呢個過程，除咗自己心內嘅熱血，其實仲有Fiester五個成員等緊我，大家都準備緊下一場比賽。」經歷當時的不幸，令幾位女孩也更注重租Band房時的安全問題：「危機意識真係重咗，夾band會坐近門口，買隔音棉都要揀防燃嘅質料。」

2014年一場Band房大火，令結他手CoCo雙手仍然留有痕跡，不過出於對樂隊的熱愛，她還是堅持了下來。 （陳順禎攝）

經歷多年的事情，加上成員更替，Fiester亦團結及成熟了不少：「好想透過我哋嘅音樂去抹走外界嘅標籤，例如好多人見到女仔就會諗起脂粉味好濃，形象好女性化，不過我哋係咪就要因為其他人嘅說話就去改變自己呢？就好似《秋去冬來》就係我哋女仔嘅剖白，大家都好似畀咗一個框框限制住女仔，覺得用脂粉包裝太多就係唔好，而我哋正正就係想打破呢啲框框。」