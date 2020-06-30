梁祐嘉陀住B錄腹黑情歌《天蠍》：每一下胎動都係佢畀我嘅肯定！

梁祐嘉（Abella）早前推出歌曲《天蠍》有別於一般流行曲風格，走腹黑路線，以人性陰暗面作主題，但原來歌曲早在7年前已完成demo，可是因為不同因素令歌曲未能推出。事隔7年再聽一次那首demo，Abella坦言以往自己太執著，將得失看得太重，才會走向腹黑路線；不過成為人母令她看通所有問題，她自信地說：「幸唔幸福呢樣野係我自己知架嘛，定義唔係在於觀眾睇到你有幾紅，可能你會話『呢幾年都冇聽過梁祐嘉，乜佢仲撈緊呢行呀？』但我自己開唔開心係我自己知。」 攝影：葉志明

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懷5月身孕錄腹黑情歌咁大膽？ 自嘲：另類胎教

Abella於7年前已錄好《天蠍》的demo，那時候她很多事情都想不開，性格變得沉鬱，所以想透過歌曲抒發自己的陰暗面，因為日常生活太壓抑，她舉例：「好似大家喺街撞到舊愛都會扮冇嘢啦係咪先？可能仲會寒喧幾句o添；但係心入面講緊『你去死啦！』仲幻想緊點報復o添呀！」加上她有天蠍座「有仇不報非君子」的性格，當年填詞也非常狠。

還有一樣更意想不到的事，原來去年Abella決定重新錄音推出《天蠍》時，她懷著5個月身孕，今天回想起面露笑容說：「每一下胎動都係BB給畀自己嘅肯定。」她續說：「當時我未生過嘛，有啲人話生完道氣會冇咁好，又唔知生完幾耐先回復到，咁我就同監製講不如依家錄咗先啦。陀住三個幾月嗰陣都係錄唔到，因為唔放心；到五個月嗰陣成日feel到胎動，唱唱下feel到佢踢你，即係有反應即刻唔驚，冇晒心理負擔！」陀B唱腹黑歌使乜驚喎，Abella笑言：「我都驚呢個阿B會唔會好腹黑㗎呢？咁細個就聽埋啲咁嘅嘢，人哋聽莫紮特㗎嘛，哈哈！真係好另類嘅胎教！」

Abella懷著5個月身孕錄腹黑情歌《天蠍》，她笑言是「另類胎教」。（葉志明攝）

成為人母變「佛系歌手」？ 皆因找到生活重心

Abella由以往的偏執到今日笑言自己是「佛系歌手」，為人母親確實為她帶來心態上很大轉變：「你試下生個B你就明㗎喇！哈哈！」她續說：「好多事情都唔會睇得咁重，只要我最重要嗰樣嘢（仔仔）冇事咪得囉，其他有啲咩咁執著呢？好似依家出歌咁，我只係想分享自己嘅音樂，而唔係諗上咩榜要排第幾，只要分享到出去有人聽就得喇。」語畢，她身旁的工作人員也坦言：「佢真係我遇過最佛系嘅歌手！」

Abella解釋這種佛系心態不是「求其」，碰上機會一樣會盡全力爭取，這種心態讓她旁上任何問題都能從容面對，一改7年前沉鬱的腹黑性格。正如早前因疫情關係，很多原定的宣傳無法如期進行，正當工作人員還在苦惱時，Abella說：「唔緊要啦，大家都唔想㗎，最緊要大家平安就得㗎喇，呢段時間冇得要求更多，冇得怨，真係冇計㗎喎。如果再係好似以前咁，好多問題都睇唔開會痴線㗎！鑽牛角尖太極端會成日否定自己，成日覺得自己唔掂就會樣樣事情都唔會順利。」

Abella成為母親後不再偏執，因為囝囝Aiden是她現在的重心，很多事情對她來說也沒所謂。（葉志明攝）

自嘲唔適合娛樂圈 自在分享音樂更重要

Abella由以往計較得失，到成為人母後找到生活重心，可見建立家庭的確會影響一個人的價值觀。雖然她明白娛樂與音樂無法徹底分割，但她不想因而改變自己的性格，她爽直說：「我份人真係好外冷內熱，唔會好主動同人social，啱傾就傾多兩句，唔啱傾都傾唔到落去啦，夾硬搵話題好辛苦。所以好多朋友都話我唔適合做娛樂圈，我都承認，不過我依家個想法係為咗分享音樂啫，我唔識做啲娛樂出嚟，Instagram試過半年都唔update一次俾fans問我可唔可以郁下。」就連《天蠍》的小劇場她也直率地向導演表明不一定要出鏡：「我好直接同導演講，我唔一定要做演員㗎，如果你覺得我唔適合我可以唔演，因為我唔想件事夾硬呀！」歌手不參演MV實在有違主流的做法，但Abella放開心胸與其他單位合作，反而有更多空間去嘗試，佛系又使乜驚喎，知道自己做緊咩就得啦！