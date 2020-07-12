王君馨以獨立歌手「再出道」　趁結婚三周年出新歌向老公甜蜜示愛

現年34歲的王君馨（Grace）上星期在Instagram宣布籌備六個月的BB即將出世，令不少圈中好友如鍾嘉欣、朱千雪、李佳芯、謝安琪等，都留言送上祝福。Grace今日凌晨再於IG揭盅，表示自己終於以獨立歌手「G.Racie」的身分再出道，推出第一首單曲《Casada》。

Grace在帖文中非常感激歌手SHIMICA讓自己初嘗參與作曲和填詞，至於歌曲《Casada》其實是西班牙文「我結婚了」的意思，並表示很高興可以在7月11日，結婚三週年這個特別的日子推出這首歌：「送給老公一個特別的禮物 🥰🥰🥰 婚姻是人生中一件重大的事情 亦是一個新階段的開始 兩個人由相知 相識 相愛到步入婚姻 是何等浪漫、甜蜜的旅程 願這歌能成為每位期待婚姻或是已婚的人一個祝福 💖」

點擊下圖看Grace新歌MV的性感畫面：

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新歌MV中，Grace穿上不同款式的泳裝在沙灘玩水及擺出誘人Pose的畫面。更以充滿夏日氣息的碎花裙示人，在黃昏的美景襯托下拍出夏威夷熱情和溫暖的感覺。在MV的後半Part，Grace換上性感露腰街舞服大騷舞技，當中更做出多個一字馬及拗腰等高難度動作。另外，MV一出不少好友包括蔡思貝、衛蘭、岑麗香等轉載。