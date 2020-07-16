駱振偉獲《Chill Club》樂手班底相助　入行13年終推新歌圓歌手夢

ViuTV藝人駱振偉（Thor）因主持音樂節目《Chill Club》時翻唱不同歌手的佳作而廣為人知，但13年前以歌手身份出道的他，至今卻沒有個人作品。Thor兩個月前接受《01眾樂迷》訪問時已透露自己正籌備新歌，最近他在《Chill Club》樂手班底幫助下，首支單曲《成熟•不了》終於面世，一圓入行以來的夢想。

Thor曾在2007年《英皇新秀歌唱大賽》贏得「金咪大獎」，更與英皇娛樂簽約成為歌手，不過出道至今仍未有機會入錄音室製作自己的歌曲。《成熟•不了》由王丹儀作曲，並邀請梁栢堅填詞，由《Chill Club》中的the Chill Club Band負責製作，讓Thor藉歌曲唱出入行多年的心聲。談到MV製作時，Thor指：「都有諗過拍個故仔，搵其他人幫手，但大家覺得我未試過係整個Project嘅主角，今次應該出多啲鏡，於是導演好有心機，用咗一個最真誠嘅方法，簡單地拍一個MV俾觀眾欣賞。」

Thor對於首次成為主角感到壓力，同時也感到受寵若驚：「入行十幾年，時間唔長亦唔短，但鏡頭長期對住我嘅機會不多，所以一Roll機，我係Feel到緊張、有壓力，因為唔單只首歌係屬於我咁簡單，喺我身邊仲有咁多人為我做嘢，嗰一刻我內心只係識得不停『嘩！嘩！嘩！』，實在好感激大家幫我完成MV。」

丹麥籍太太Katrine現身支持老公。（資料圖片）

向來甚少前來探班的丹麥籍太太Katrine，拍攝當日亦有現身為Thor打氣，令他十分感動：「我做嘢一向好專心，唔鍾意人打擾我，所以老婆好少嚟現場探班，但嗰日佢都話嚟睇下我，好難得。」面對網民質疑唱功，Thor指日後將努力改善不足。