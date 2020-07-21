Chill Club│李蕙敏搣甩「爛聲」　再唱《活得比你好》網民唔夠喉

一直被指「爛聲」的歌手李蕙敏久違地出現在公眾眼前，在上星期日（19/7）登上ViuTV音樂節目《Chill Club》的舞台，重唱經典名作《活得比你好》、《未忘人》，又與駱振偉合唱《橫濱別戀》，網友在Facebook更大讚《活得比你好》的演唱水準甚高，大呼三首未夠喉，期待她復出再演唱更多好歌。

李蕙敏登上ViuTv《Chill Club》舞台演唱經典歌曲《未忘人》（ViuTV圖片）

李蕙敏在星期日登上ViuTV音樂節目《Chill Club》時再次演唱經典名曲，包括90年代風靡一時的《活得比你好》和《未忘人》，又與駱振偉合唱《橫濱別戀》 。早年因為受到聲帶生繭問題困擾而「爛聲」的她，當晚回復當年勇，唱出高水準，高音清澈明亮、未見聲沙。她在接受訪問時表示，《活得比你好》一曲最可代表到自己心情，能夠鼓勵自己像年輕出道時一樣要爭氣，做得更好。又透露近日已完成幾首新作，將會在疫情過後推出。

李蕙敏指疫情過後會有新歌推出（ViuTV圖片）

有網友在Facebook大讃她重拾高水準演出，演唱歌曲亦充滿童年回憶；又大呼未過足癮，希望她未來可復出唱歌。

1995年大碟《橫濱別戀》主打歌《（你沒有）好結果》令李蕙敏開始備受觸目走紅

李蕙敏在80年代尾以二人組合ECHO（與區海倫合組）出道。1995年憑個人大碟《橫濱別戀》內一曲《活得比你好》漸露風頭，同年再靠另一張大碟《秘密》的主打歌、由好友黃偉文作詞的《（你沒有）好結果》打響名堂，風頭一時無兩，當時媒體將她與王菲、鄭秀文、彭羚被譽為香港歌壇「四大天后」。李蕙敏歌聲曾經清澈亮麗，甚具辨析度。

好友黃偉文亦是她成名的恩人，關係至今依然友好（李蕙敏IG相片）

令人惋惜的是，李蕙敏1997年發現聲帶生繭，雖開刀後聲音好轉，惟病情一直反反覆覆，甚至更因聲帶爆血管被醫生勒令休息3個月，自此「靚聲」不再，在2012年黃偉文個人作品展《Concert YY》演唱時再現聲沙，更在2014年舉行出道26年的首場個人演唱會時被批全晚「爛聲」，表現連連失準，當時唱至第3首《贈興》時經已走音，甚至連說話都聲沙。隨後在訪問中她解釋自己是因為冷親緊張導致表現不佳。