49歲蘇慧倫自爆萌生退意　9.12台北個唱或成告別作：的確在做尾聲

1990年出道的台灣歌手蘇慧倫，於2007年暫別樂壇13年後復出，以新專輯《面面》迎接出道30周年，不論歌喉、容貌依舊，是「逆齡美魔女」的佼佼者。不過她在9月12日《生命之花演唱會》舉行前夕，卻自爆萌生淡出娛樂圈的想法。

近日蘇慧倫自爆正考慮淡出娛樂圈。（視覺中國）

雖然蘇慧倫出道至今曾登上不少演唱會舞台，但今次卻是她第一次舉辦個人大型售票音樂會。自2007年起與演藝圈保持著若即若離的關係，蘇慧倫一直萌生「不如淡出」的想法，最近她接受台灣傳媒訪問時沒有指明《生命之花演唱會》及專輯《面面》是告別作，但她坦言：「這次出專輯與辦演唱會，的確是在做一個『尾聲』！」被問到鐵粉集體哭求別走時會否回心轉意，她只說至今仍順著感覺與當下氣氛走，但當自己意識到有一日再沒支持者，就會果斷淡出。

蘇慧倫今年初回歸樂壇，推出專輯《面面》，沒想到這張專輯極有可能成為她的告別作。（視覺中國）

49歲的蘇慧倫出道初期以鄰家女孩姿態示人，其清新形象與另外兩名歌手陳明真、方季惟一同被封為「玉女掌門人」及「學生情人」，6年後憑「變身三部曲」專輯《Lemon Tree》（1996年推出）、《鴨子》（1996年推出）及《傻瓜》（1997年推出）站上聲勢巔峰。踏入千禧年後她開始在戲劇方面發展，歌曲產量大減。