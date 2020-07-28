Ian陳卓賢新歌《鯨落》包辦曲詞　邀Fans參與MV製作一齊畫畫

人氣組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）第四首個人單曲《鯨落》將於周三（29/7）面世，今次Ian親自作曲、填詞，一圓唱作歌手之夢。Ian的創作靈感來自網上的一篇文章，《鯨落》正正是講述犧牲與成全：「鯨魚死咗之後會沉落海底，畀海洋好多養份，魚仔又會食佢。呢個死亡狀態聽落好悲劇，但背後造福好多生物同整個生態，有時犧牲未必係唔開心嘅一件事。」

陳卓賢（Ian）第四首個人單曲《鯨落》將於明天面世。

犧牲自己成全他人看似很偉大，但Ian卻想到鯨魚未必想一出生就困在海洋，無奈這是與生俱來的，根本沒有選擇權。若然鯨落是鯨魚的唯一出路，那就把它做好，《鯨落》就是從鯨魚的死亡講到充滿大愛的犧牲。再次走進錄音室，Ian坦言今次演繹更得心應手，很快便錄好作品：「因為係自己寫旋律，所以未入錄音室已經好熟，歌詞自己寫更加知道當中意思，知道點樣投放感情。今次同監製確認好唱邊個Key後，好快錄好作品。」

《鯨落》正正是講述犧牲與成全。

邀Fans互動齊齊畫畫

另外，Ian亦有幻想日後在台上演出時，要將動畫投映在自己的身上，視覺上就像困在海洋之中。Ian確信只有動畫MV，才能呈現整個鯨落的唯美故事，亦因而有了《鯨落》動畫MV的誕生。今次MV廣邀Fans參與其中，愛錫粉絲的Ian稱希望大家可以跟他有多些互動：「上次《正式開始》用男友視覺拍攝，都係想同Fans有多啲互動，今次叫大家一齊畫畫，係因為當大家喺MV裡面見到自己嘅畫作時，會更加開心、投入，甚至有同我一齊完成MV嘅感覺。」而是次網上招募更收到逾千份畫作，反應非常熱烈。

今次MV廣邀Fans參與其中，Ian稱希望大家可以跟他有多些互動。

疫情肆虐，「限聚令」再度收緊，令Ian與粉絲再聚的日子遙遙無期，不過Ian未敢偷懶，早前在Gym房勤力操肌，務求疫情過後可即時以完美體態跟大家見面，未知Ian會否再在IG大派福利呢？

Ian@MIRROR苦練半年終曬八嚿腹肌兼人魚線 連陳瀅都流晒口水

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