胡鴻鈞新歌MV自導自演　身材獲廖子妤認證：各位胡太可以安心享用

胡鴻鈞（Hubert）最近推出新歌《妳幸福嗎?》，繼年初《沒身份妒忌》後再度推出非劇集歌曲。新曲再度與音樂人蘇道哲合作，策劃一段分手後默默離開、祝福對方的故事，MV除邀請在ViuTV劇集《地產仔》飾演「魚哥」余韻的廖子妤（Fish）擔任女主角外，更首次嘗試自導自演，並擔任MV策劃。

MV由Hubert親自出演，並由Fish飾演前度。（胡鴻鈞Instagram圖片）

對於今次首度擔任MV，Hubert感謝蘇道哲出手相助，更坦言做導演絕對不容易，他在IG上寫道：「無數個電話短訊通宵達旦的對話分析研究，好玩刺激但又很緊張恐懼，畢竟沒有任何實戰經驗，所有事情都靠感覺靠天才靠主觀思維。十分感謝我的團隊，願意與我們一起冒險，也感謝你們填補和包容我倆的不足和盲點。很多感受不能盡錄，直到這一刻，仍然好像是一場夢，很不真實，但學到很多，更看到很多自己的缺點，所以每天繼續提醒自己，趁還可以，就放膽去試去做，因為我相信，總會有得着。」

Hubert非常著緊這段故事，不但親自策劃整個MV，更與蘇道哲一同擔任導演。（胡鴻鈞Instagram圖片）

談到與Fish的合作，他續寫道：「感謝魚哥傾力演出，感謝魚哥包容體諒，希望日後能有機會跟妳學習。最起碼，先向妳請教如何輕鬆駕馭不同長度的髮型，同時隨心所欲穿梭在帥氣和少女味之間，實在是不簡單！」

其中一幕，Fish要與Hubert相擁，惹來一眾「胡太」妒忌，她表示相關情節其實是蘇道哲要求，絕非自己加戲。她亦在IG指：「至於熊君（鴻鈞）抱起來的感覺怎樣？hmmm…結實！經過小弟認證，各位胡太可以安心享用！」