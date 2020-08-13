【我們的音樂時代】徐繼宗爆麥浚龍造歌要求奇怪：首首都唱到想死

音樂人徐繼宗（阿宗）除了經常亮相網台節目《本周Jer住你》外，更為麥浚龍、謝安琪新作《合唱歌》作曲，因此樂迷近期不時都會聽到他的名字。最近J2音樂訪談節目《我們的音樂時代》，主持人許文軒（Edmond）邀請他分享創作容祖兒《心淡》、劉德華《十七歲》等歌曲的感受。談到近期合作過的歌手中感受最深刻的，莫過於與麥浚龍（Juno）。

徐繼宗接受《我們的音樂時代》訪問。

除了近期《the album》專輯中的《合唱歌》、《寂寞》系列外，阿宗曾為Juno寫過《酷兒》、《人渣》等歌曲，他特別談起第一首合作的歌曲《濛》：「我收到嘅指示係『要寫一首好難嘅歌，好低音、好高音、有真音，有假音。』佢唔介意首歌難唱，佢亦都應付得到。」在Juno的「奇怪」要求下，阿宗開始在創作上有突破：「如果唔係佢呢啲咁奇怪嘅要求，我唔會寫到一啲我認為做唔到嘅嘢，呢個係互相交波嘅。」

阿宗亦會為Juno部分作品擔任和音，當中最為人熟悉的作品當然是《勇悍·17》、《暴烈·34》等出自《the album》的歌曲。他笑指：「癲就係《暴烈·34》，嗰首係超越人類極限，本身個主音已經好高音，再加上和音就更高音。基本上首首歌都唱到想死，完成後舒一口氣，覺得終於搞掂，快啲去收錢啦！」

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星盒子限時合體 三子重提林一峰離隊

阿宗擔任作曲人前，曾於1999年與區永權（Albert）和陳鳳組成樂隊「星盒子」，並遠赴台灣發展。訪問期間兩位前隊友亂入，既為阿宗製造驚喜，更促成星盒子限時重組。其實星盒子本來還加上唱作人林一峰，但在樂隊還未有作品推出時，他就以個人原因突然離隊。談起當年離隊事件，Albert指：「本身我哋係四個人，林一峰去咗台灣後就走咗，當下我話冇嬲就呃你嘅，但係嬲到咩程度我就已經唔記得，因為已經廿年啦！但最無奈嗰個係陳鳳，佢係直接識林一峰先會同我哋走埋一齊。」陳鳳補充指：「當時自己有啲迷惘，得返三個人，究竟公司仲要唔要我哋，喺面對緊自己前程嘅時候，佢哋兩個捉咗我去學結他，自己專注咗做嗰樣嘢，就冇再去諗。」

阿宗、Albert及陳鳳曾於1999年組成樂隊「星盒子」，並遠赴台灣發展。（徐繼宗Instagram圖片）

問到有冇機會正式重組？阿宗說：「我有諗過，就算佢哋兩位獨立地都應該做一啲音樂嘅Project，我成日同Albert講，不如寫返歌，佢曾經都攞過第15屆CASH流行曲創作大賽嘅亞軍！如果再做嘅話我想做廣東歌，因為星盒子未唱過講廣東歌。」

在節目安排下，星盒子作限時重組。