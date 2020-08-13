Kendy孫曉賢單飛出新歌《如斯》　MV被誤會穿防疫裝備扮太空人

組合Robynn & Kendy於今年3月宣布休團後，成員Robynn（葉晴晴）先後以獨立歌手身份單飛推出英文歌《Lost Forever》及《Fifth of May》，更在6月末宣布懷孕。而另一成員Kendy（孫曉賢）近日亦同樣踏上獨立歌手之路，並推出廣東歌《如斯》。

早前Robynn宣布有喜，Kendy在IG以英文詩詞祝賀。（Kendy Instagram圖片）

Kendy在新歌《如斯》MV中化身太空人。（Kendy Instagram圖片）

新歌由Kendy包辦曲、詞、編、監，她在Instagram分享創作意念時指，近期習慣將自己的情緒寄託在音樂上，並透過創作自我療癒：「我是同理心很強的人，這兩年是人生最多變數的時間，一直抱著最堅強的態度去面對。不過也有很累的時間，我會形容自己現在的狀態是一個在休息，同時也在搜索的太空人，在這邊弄著一些自己想說想玩的音樂。」

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Kendy在《如斯》MV亦以自己狀態出發，在凌晨時分穿著太空衣遊走銅鑼灣、旺角等街道。或許因為在疫情下完成拍攝，這副太空衣卻被網民誤當成防疫裝備，Kendy在IG亦笑言：「（MV推出後）這幾天也有人問這套防疫套裝是哪裡來的。」