小肥為新專輯跟德國老師學唱歌　由享受變憂慮：覺得自己好乞人憎

歌手小肥（徐智勇）近日接受陳志雲YouTube頻道《Stephen‧傾》訪問時正式宣布出櫃，並分享過往兩段情史。他在節目中亦大談音樂經，分享出道前學習聲樂的得著，及與陳輝陽籌備新專輯的經過。

小肥出櫃│入行後拍拖兩次最長10年 另一半曾見家長：當佢親人

小肥於陳志雲訪問宣布出櫃 流淚認不敢坦白：一路都驚！

小肥接受志雲大師訪問，不小心承認了同志身份。（小肥Instagram圖片）

因參加歌唱比賽開竅 學習聲樂令唱功昇華

小肥兒時已經喜愛唱歌，但一直不敢在其他人面前展現唱功：「屋企啲人走晒，我匿喺房度好enjoy咁唱；一聽到有人開門，我就即刻收埋晒所有碟，扮冇事。」後來在朋友鼓勵下，小肥終於踏出第一步，在歌唱比賽舞台上一展歌喉，更直言自己因這次比賽開竅，令自己信心大增。

機緣巧合下，小肥與朋友一同參加澳門政府機構開辦的聲樂訓練班，成為自己人生轉捩點。在女導師悉心指導下，他的歌唱技巧明顯進步：「雖然係一大群人上（堂），但係佢都好用心教。我嗰時嘅唱功係完全昇華咗，直至今時今日都仲用緊。」他更在鏡頭面前即席表演一段意大利民謠《Santa Lucia》。

小肥應陳志雲要求，即席表演一段《Santa Lucia》，展現男高音唱功。（節目截圖）

雖然小肥自認對樂器及樂理一竅不通，但他其實學過演奏二胡：「為咗一直歌，我想有個真嘅二胡演奏，所以就搵咗個導師去學，不過係易學難精嘅，因為得兩條弦。」

除《Santa Lucia》外，小肥亦在節目中演唱《冒雨》、《負親》、《陀飛輪》、《寵物》及《時光機》。（節目截圖）

應陳輝陽要求再上歌唱班 開發聲帶肌肉

小肥透露目前正與陳輝陽籌備新專輯，事前在對方要求下需要再與德國導師深造歌唱技巧。陳輝陽曾向小肥解釋：「唔係講開英文，即係講開廣東話嘅人，喺聲帶嘅發聲肌肉裡面係有兩至三個地方未開發嘅。佢覺得有啲高音位都係緊，所以想我跟一個老師去學習點樣開發埋呢幾塊聲帶肌肉。」

小肥認為歌唱技巧難以直接用言語表達清楚，導師在教授過程中會嘗試具體形容，讓自己親自領悟。（節目截圖）

不過學習期間，小肥不知不覺給自己一種無形壓力，令這次合作一度由享受變成憂慮，他笑指：「我好容易將好多嘢變成壓力，我係一個咁嘅人，覺得自己真係好乞人憎。」不過陳輝陽知道後亦親自安撫自己，他覆述指：「你唔使有壓力㗎小肥，有壓力嗰個係我呀！我要幫你做好佢，我應承咗你。所以你唔使有壓力，照上足堂。嚟到唱歌，唱唔到先用你最enjoy嘅方法。」

小肥在學習過程中感到有壓力，幸在陳輝陽安撫下，目前逐步衝破心理關口，繼續籌備及錄音工作。（節目截圖）

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