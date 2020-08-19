張學友林憶蓮《日與夜》歌詞被擅改　黃偉文斥出街版「九唔搭八」

說起2002年商業電台廣播劇《日與夜》，就不得不提張學友、林憶蓮合唱的同名主題曲，而為這首經典合唱歌填詞的黃偉文（Wyman）最近在Instagram貼出手稿，更透露歌詞曾經被人擅自改寫。

點擊下圖睇真啲《日與夜》歌詞手稿：

與原稿相比，《日與夜》的「出街版」歌詞作出過不少改動，當中Wyman最介意的是將「你的情話最終／只得不見你時／聽得見」改成「最好全部記憶收起／終會淡忘你的臉」。他不但認為原著兩句達到通順合理的基本原則，更以對方是「塗鴉者」，「單純想為破壞而破壞」。

Wyman在帖文中寫道：「我不強求塗鴉者有足夠的文學修養知道自己的添足有多平凡，所以這我就先不計較了，但用『收起』對應『記憶』的騎呢、『終會』配『最好』的九唔搭八⋯⋯如果居然有人唔係先入為主或者聽慣聽熟有感情而真心覺得『唔係喎，而家個出街版好啲喎好似』，咁呢位朋友的文字品味也十分日與夜。」

Wyman認為幕後黑手只是「單純想為破壞而破壞」。（黃偉文Instagram圖片）

有網民認為連番改動與廣播劇劇情有關，但Wyman指出自己可以盡量配合劇情，並非沒有修改空間：「咁應該話畀我知劇情有咁樣嘅一段，叫我試下可唔可以加番落去，無論幾危急，我一定願意盡力配合，而唔係你粒聲唔出改咗我嘅作品。」

有網民認為改動與廣播劇劇情有關，但Wyman不認同。（黃偉文Instagram截圖）

原稿「鐘點」非錯別字

另外，Wyman亦有在帖文中提及歌詞第一句「與你約錯鐘點／命運都改篇」有否錯別字的問題，Wyman承認「篇」是別字，最後亦改成「編」，但同時堅稱「鐘點」才是正確寫法：「梗係鐘點啦終乜X嘢點唧，一開場無端端同你拍拍吓拖好地地做乜鬼嘢突然間要約你去終點唧，真係愛情馬拉松咁Q老土咩，定first date就夾定幾時一齊殉情咁癲呀？又係當年啲人用耳聽以為聽得到晒成份歌詞叻唔切post上網累事，喂咁全首歌都講時間同時機嘅都有晒蛛絲螞跡啦大佬！」

在2009年第28屆金像獎現場，林憶蓮同張學友曾經同台合唱，點擊圖輯重溫當時畫面：