關淑怡IG上載舊照回憶赴日發展時期　低胸曬腿雜誌寫真30年後出土

關淑怡（Shirley）在今年4月宣布退出樂壇，矛頭更指向2018年簽約的環球唱片，稱自己不想做扯線公仔。事後，Shirley仍不時在Instagram上載舊照，與歌迷回憶當年往事，她今日（21/8）更與樂迷分享30年前刊登於日本雜誌的照片。

Shirley在Instagram上載1990年在日本寫真雜誌的照片。（關淑怡Instagram圖片）

翻查資料，這張照片在1990年8月3日刊登於日本寫真周刊雜誌《FRIDAY》（フライデー），標題為《流行樂與演歌的SEXY新風格迫近／S．關&亞由良「完熟BODY」之部位點評》，當時24歲的Shirley身穿黑色短裙，展現性感一面。她在1998年參加日本神奈川縣舉行的第五屆「Marine Blue 音樂節」歌唱大賽獲得總冠軍後，先後與日本唱片公司「Apollon」及香港寶麗金簽約，翌年開始以藝名「シャーリー・カーン」（Shirley Kwan）投身日本流行樂壇。

在1989至1990年間，Shirley需要港、日兩邊走，除推出廣東大碟《冬戀》、《難得有情人》及《真情》外，更推出日文專輯《Say Goodbye》及《Borderless》。直至1991年起與「Apollon」約滿後，才再度專注廣東樂壇發展。