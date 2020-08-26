執導Gin Lee《幸福門》MV　張蚊揭開選角原因：陳漢娜氣質夠詭秘

本地影視製作不復當年勇是鐵一般的事實，加上今年「新冠肺炎」疫情肆虐，令業界更顯凋零，唯獨音樂錄像（Music Video）市場成為逆市奇葩，每逢有新作在YouTube上架，都會掀起網民熱烈討論，而唱片公司為延續歌曲人氣，近年都嘗試改變MV拍攝模式，增加製作資源，設定故事主題和劇情、提高美學要求，甚至以系列形式包裝，更邀請新晉藝人和老戲骨粉墨登場演繹不同角色，總之單純要歌手站在鏡頭前行行企企Chok Pose「咪嘴」的舊式拍法已成明日黃花。而近日派台的Gin Lee（李幸倪）新歌《幸福門》，曾憑《空手道》（2017）獲「第37屆香港電影金像獎」最佳美術指導提名的張蚊，獲歌曲監製周殷廷（Yan Ting）邀請擔任MV導演，最終她與團隊一同想到以「失格遊人」作為主題的微電影和MV三部曲，到底當初何以會有此構思？且聽張蚊親自解畫。 撰文：游大東

曾憑《空手道》（2017）獲「第37屆香港電影金像獎」最佳美術指導提名的張蚊，獲歌曲監製周殷廷（Yan Ting）邀請擔任Gin Lee新歌《幸福門》的MV導演，最終她與團隊一同想到以「失格遊人」作為主題的微電影以及MV三部曲。（資料圖片）

「個MV其實幫到首歌好多，真係係好入腦，即係我哋後期，聽咗已經200次，都仲係覺得好聽！」導演張蚊說，MV所有劇情皆緊扣歌詞和今次Gin Lee的專輯創作概念，「佢本身有個概念就係講一間屋入面有唔同嘅嘢，每樣嘢都有回憶，一間屋就好似一個回憶盒子，我係Base on呢樣嘢去諗三個MV。」

「失格遊人」第一部曲《幸福門》已於上月底推出，至今已在YouTube累積超過33萬點擊。故事講述在單親家庭長大的女主角秦懿（陳漢娜飾），是個下半身癱瘓的少女，而秦母（袁綺雯飾）因為長時間的空虛寂寞，加上面對照顧女兒的壓力，經常帶不同男性回家共度春宵，纏綿的聲音穿越牆壁，秦懿總是忍不住隔門偷聽，正值青春期，卻又不良於行，令這位少女心癢難耐，又痛苦無比。

「幸福門」的快樂竟變成悲劇

偶然機會的情況下，秦懿看到一本叫《都市傳說》的書，書中第一頁已出現「苦難之人從此門通往幸福門」這句話，於是她按照指示，用自己的血在門上畫下結合三角形和三個符號的標記，霎時間，蠟燭突然熄滅，她打開房門，見到的不是客廳，而是一個沙灘，她來到另一個平行世界裏，在那邊，她行動自如，在藍天白雲下暢快奔跑、漫舞，又遇上令她心動的男主角希雲（胡卓希飾），最後更愛上對方。「幸福門」後的快樂令秦懿沉溺，奈何回到現實後，痛苦從沒離開，她與母親的關係一直惡化，最終秦懿決定更割脈自盡，為第二部曲埋下伏線。

秦懿看到一本叫《都市傳說》的書，書中第一頁已出現「苦難之人從此門通往幸福門」這句話，於是她按照指示，用自己的血在門上畫下結合三角形和三個符號的標記，霎時間，蠟燭突然熄滅，她打開房門，見到的不是客廳，而是一個沙灘，她來到另一個平行世界。（《幸福門》MV劇照）

MV不會看到故事結局

秦懿會跟母親關係惡化的原因是？為何秦懿決心要離開這個世界？希雲這個人是真實的存在嗎？何以有一幕海水會流進秦懿的房內？這些疑問，如果只看MV畫面和歌詞，根本無法找到答案。張蚊笑言，因為《幸福門》只是整個「失格遊人」的一小部份，她解釋：「應該話，呢個係一套微電影，我哋將啲Footage（畫面）放入去三個MV裏面，好多有對白嘅戲份，仲有結局，都唔會喺MV入面睇到。」張蚊舉例，《幸福門》中有一句歌詞：「一家之主得我一個」，乍聽不會明白其意思，但透過畫面才會知道指的秦懿。「當你知道Hanna喺故事嘅結局，就會明白，佢嘅世界同人生都係由佢控制。」

從唱片公司提供的資料得知，「失格遊人」三部曲橫跨三個年代，《幸福門》的時間設定於1975年6月，將於九月中首播、由韋羅莎主演的第二部曲，時間會推後至1980年代，而最後一首歌，由Gin Lee擔正的MV，就會發生在2020年。時間不同，故事發生的地點卻一樣，都是同一間房，張蚊直言，這是經過反覆討論才出現的終極構思，要從收到歌曲之後說起。

單親家庭長大的女主角秦懿（陳漢娜飾），原本是個下半身癱瘓的少女。偶然機會下穿越「幸福門」來到另一個世界，她可以在藍天白雲下暢快奔跑、漫舞，又遇上令她心動的男主角希雲（胡卓希飾），最後更愛上對方，可惜秦懿最終悲劇收場。（《幸福門》MV劇照）

房門裏的蝴蝶效應 角色遭遇影響另一人

張蚊以往一直從事電影工作，所以接到這個MV企劃之後，她最需要解決的，是怎樣拍、拍甚麼？「開頭都諗好多好Technical嘅嘢，三個MV喺同一間屋嘅話，點樣先有關係，而拍出嚟之後，點先會令觀眾唔悶呢？呢個好重要。」

拍電影，說故事的時間長，而且場景多變，反觀拍攝微電影，相比之下時間有限，而且所有情節都統統發生在同一房間裏，處理方法截然不同，「開頭都諗，會唔會其實係三間屋、三個故事？定係一間屋，然後（出現）唔同嘅住客，上手住客留低咗一啲痕跡，改變到下一位住客嘅人生？我就係不斷諗Butterfly Effects（蝴蝶效應），點樣互相影響，都爆過好多Idea嚟，有諗過同一幢樓有三層，例如我（主角）喺度食煙，樓上個阿伯聞到我點煙之後，會唔會暈咗入醫院？」經多番修訂，最後落實今天觀眾看到的版本。

張蚊認為，從其老本行 ── 美術指導的角度出發，同一間房橫跨三個年代三個人，可以玩更多「花臣」。「唔同年代，我哋個Set（場景）可以玩多啲嘢，燈光可以玩到好唔同，同一間屋處於唔同年代，街外射入嚟嘅光線可以唔同。」

導演與何方「互Jam」歌詞 時代背景有深義

雖說先有歌詞才有故事，但張蚊指，今次在創作微電影的過程中，可以跟負責填詞的何方「Jam詞」，令歌詞、劇情和畫面三方面上更加貼近，之後才與拍檔陳品（Philip）構思故事大綱，再邀請三位年輕編劇：王穎瑤、黃素嬋、潘志恆編寫劇本，期間一起互相建構角色。「其實好開心可以隔空同阿填詞人Jam啦，劇情上同歌詞上，我哋都有隔空互動，當然係有歌詞先Inspired我去諗呢個故仔，（構思故事）適合有一個咩年代背景。例如Hanna（陳漢娜）嘅故事，我覺得佢冇得活動自如，當然係要喺一個冇電話嘅年代，或者冇方法聯絡外界，先顯得佢喺故事上有嗰個Struggle（掙扎）。」

去到第二部曲，主人翁變成韋羅莎，故事發生在經濟繁榮的1980年代，夜夜笙歌、紙醉金迷。「Rosa經常喺夜店出沒，係一個生活多姿多采、好有味道嘅女性，而80年代嘅香港，夜生活係最精彩，所以我哋就設定咗係咁，當然都有關啲美術事嘅，場景要Base on佢哋嘅故事，做番嗰個年代興嘅嘢，然後又要將（設定）裝修留到落去現代（2020年），所以（創作上）係基於各方面嘅考慮。」

力讚陳漢娜胡卓希有魅力夠專業

談到角色，當初為何會邀請陳漢娜和胡卓希（Jason）演出《幸福門》？張蚊說，是魅力。「我好想拍Hanna好耐，佢個樣，同埋佢個人嘅Character呢，有一種詭秘嘅氣質，好難搵，我好鍾意佢。去到真係拍嘅時候，佢真係點拍都正，點拍都靚，而我知道佢係一個好認真嘅演員，佢嗰種專業同認真令我驚嘆，我唔知呢個係唔係一個好嘅形容詞，但真係好Impressive，正到爆。」

至於希雲一角，張蚊透露曾經想過很多名字，最終落實由Jason演出，因為他的面相輪廓有一重要特點。「Jason有一個好適合嘅Elements，就係呢佢扮後生去襯Hanna，你會覺得冇問題，佢又似20歲頭，之後去到中年佢留鬚，又可以立即變番30幾歲，佢真係扮到唔同嘅年齡層，而家唔係好多香港嘅後生演員做到。其實戲入面，佢係要扮五個不同角色，好難演，所以我哋會一齊做好多功課，而Jason真係好勤力，同埋佢係會講完一啲Direction（方向）之後，佢會思考好多，然後再返嚟問問題，佢係一個好好的演員。」

點擊下列圖輯，《幸福門》MV畫面逐格睇：