專訪︱AK@MIRROR受萬千粉絲寵愛竟壓力爆煲：花姐叫我睇心理醫生

還記得《全民造星》的一句「Dancer唱歌，注定坎坷」，舞蹈員出身的江𤒹生AK推出第二首個人作品《蝸牛》，同上一首Solo歌曲《特登》一樣，他沒有選用較擅長的跳唱風格，自知唱功一般卻仍然選擇挑戰自己，希望可以為「生粉」（AK粉絲名稱）帶來驚喜外，亦希望能夠得到觀眾的認可：「好想話畀人知我唔再係Dancer。」總是站在藝人背後伴舞的AK，如今站在人前唱屬於自己的歌，總算打破魔咒。 撰文：陳芷穎 攝影：梁碧玲 化妝：Giann Cheung@Annie G. Chan Makeup centre 髮型：Denny Ku@Chic Private I Salon 服裝提供：Ralph Lauren

總是站在藝人背後伴舞的AK，如今站在人前唱着屬於自己的歌曲，他可算是打破了「Dancer唱歌，注定坎坷」的魔咒。（梁碧玲攝）

感情中太自我 最終分手收場

擁有靚仔外表，加上健談的個性，原以為AK的感情路會一帆風順，可惜以前的他性格自我，總以自己的想法行先，最終導致分手收場。《蝸牛》的其中一句歌詞「陋習缺點如何改／如何改／我太自我」正正就是AK的寫照：「我成日都諗自己，唔聽人哋講嘢，就算聽緊都係諗緊自己嘢，唔係一個好伴侶嘅表現。」現實中的AK亦非常遲鈍，總是聽不懂女生的「弦外之音」：「有女仔話『呀，我好肚餓』，我就覆『肚餓咪食嘢』，又或者『我今日早收』，我會話『咁你早啲返去休息』，我唔會聽到個歇後語係『你可唔可以陪我』，對兄弟可以用好直接思維，對女仔唔得。」

經歷過不如意的愛情，AK明白到不能再吊兒郎當只顧自己，目前單身的他笑言：「希望將來有機會改善呢個問題，而家冇對象。」

以前的AK性格自我，總以自己的想法行先，最終導致分手收場。（梁碧玲攝）

好兄弟Ian作曲 AK：佢將最好嘅嘢畀咗我

AK與MIRROR成員Ian陳卓賢老友鬼鬼，粉絲們更稱他們為「IANSON」。新歌《蝸牛》找來Ian作曲，兩兄弟既可以合作，又能令Ian盡展創作才華。談起Ian，AK即時面露笑容，直言對方將最好的留了給他，更細細聲說：「花姐話覺得《蝸牛》好聽過《鯨落》（Ian新歌），兩首都係佢寫，佢的而且確將最好嘅嘢畀咗我，多謝兄弟。」問到《蝸牛》還是《鯨落》較好聽，AK嘩了三聲，再遲疑數秒：「我自己鍾意《蝸牛》多啲，但《鯨落》都好好聽。」而《蝸牛》的合唱版，AK透露正與Ian籌備中，到時便可以滿足到粉絲的願望。

打天下．專訪│談善言難忘決戰歐錦棠 AK@MIRROR：開鏡前要輔導

新歌由好兄弟Ian作曲，AK直言：「佢將最好嘅嘢畀咗我。」（梁碧玲攝）

自知唱功一般：我唯一可以做嘅係不停練

要誠實面對自己的不足從來不易，但AK卻自認唱功一般，繼而坦誠面對。除了勤力上堂外，他還會不停翻看表演的Playback，正視以及面對自己的不足：「我唱歌方面唔係特別有天份，聲底又唔係特別好，我唯一可以做嘅係練。有位前輩同我講唔好怕唱得唔好，佢話林憶蓮前輩好多嘢都係練返嚟。我呢一刻做得唔好，但我願意花時間去練，去做好畀大家睇。」

縱然唱歌不是最擅長，AK卻有機會推出兩首個人歌曲，而MIRROR出道一個月便有機會開演唱會。比起同期新人，AK直言他們是極為幸運的一羣：「好多謝公司、Fans嘅支持，令所有奇蹟慢慢發生。講真自己嘅能力唔Suppose擁有咁多，唯一嘅辦法係趁呢段疫情時間重新訓練自己。我哋俾人標榜係Idol，我哋唔係想做Idol咁簡單，都想各自有自己才能。」

MIRROR一出道便有無數的「鏡粉」的支持，組合出道接近兩年，粉絲的熱情難免會隨時間減退，未來的路AK認為首要的是學習面對批評：「以前大家見到批評會好怕，唔會去消化。但其實只要去正面面對善意嘅批評，係可以幫你去Breakthrough一啲嘢，呢個會係我哋12子將來嘅難關。」

要誠實面對自己的不足從來不易，但AK卻自認唱功一般，繼而坦誠面對。（梁碧玲攝）

因媽媽一句話自責 重提舊事眼泛淚光

在別人面前總是開朗樂觀、搞氣氛一流的AK，要投入情緒拍攝感情澎湃又或是喊戲時，他會先獨自走開，靜靜地聽歌培養情緒。他直言自己不是一個容易哭的人，卻會因為樂隊ONE OK ROCK的一首《Nobody’s Home》而秒速落淚。這首歌是關於親情，一提起媽媽，原本笑容滿面的AK突然非常感觸，回想起入行前的一次表演，AK還眼泛淚光：「入行前，我做最後一個大Show，嗰日要為好多唔同藝人伴舞，其實我一啲都唔開心，因為我好似唔知自己做緊乜。個Show係電視直播，返到屋企，我阿媽第一句問我：『係咪做得好唔開心？』我每次諗起都會好自責，做咗咁耐仲要屋企人擔心，已經擔心我搵唔搵到錢，仲要擔心埋我做嘢開唔開心，我覺得自己好冇用。」

這件往事成了AK心中的小遺憾，曾經為了追逐自己心中的「夢」，忽略了陪伴以及關心家人，AK最大的心願是希望成為歌手後，家人不需再為他感到擔心：「最主要唔想令到佢哋擔心。」

這首歌是關於親情，一提起媽媽，原本笑容滿面的AK突然非常感觸。（梁碧玲攝）

不懂平衡自我和外界期望 壓力爆煲情緒出現問題

回想起初入行，AK曾因不適應突如其來的巨大壓力，一度情緒低落，而某部分的壓力竟然是因為不懂得跟粉絲相處。初入行的他一直在做自己認為對的事，可惜卻有很多相反的意見令AK逐漸迷失方向，他不懂如何在「做自己」與滿足粉絲期望中拿捏，最令他深刻是去年出席「香港電影金像獎」發生的小插曲：「我哋獲邀去睇同行紅地氈，嗰日落住毛毛雨，我嘅出發點係我哋唔係主角，可以嚟係因為ViuTV轉播，12個人都冇人拍過戲，咁紅地氈就梗係就咁行，邊有得慢慢行擺甫士影相。我嗰日就行得好快，唔想阻到人，點知最後Fans就唔開心。咁我應該繼續Keep返做自己定點，我唔識處理。」

當時的AK一回到家便會躲進洗手間，家人亦因而非常擔心：「返到屋企會匿入廁所，唔講嘢一段時間。我知道佢哋有擔心，但又唔敢問我。我唔開心唔會主動同屋企人講，都係收埋。最主要唔想佢哋擔心，所以好多嘢都唔敢同佢哋講。」身為MIRROR經理人的花姐亦察覺到AK情緒出現問題，更建議他去看心理醫生：「花姐叫我去，但我最後冇去睇，唔想覺得自己真係有病。」最後他學懂了向花姐和好兄弟Ian傾訴：「同花姐、Ian傾好多，自己慢慢釋懷返。唔想將工作上太多壓力講畀屋企人知令佢哋更加擔心，因為花姐佢點都會擔心，擔心多一樣都冇咩所謂。」

回想起初入行，AK曾因不適應突如其來的巨大壓力，一度情緒低落。（梁碧玲攝）

現時的AK選擇舒服做自己，同時聆聽粉絲的意見，學懂了在兩者間取得平衡。由一個在藝人背後伴舞的舞蹈員，到擁有自己的歌曲成為樂壇新人，這一切都是AK用努力以及堅持換取回來。追夢看似是一件很傻的事，總會有很多人勸喻你要向現實低頭，慶幸AK沒有放棄夢想，現實的殘酷沒有削減他對舞台的熱愛，令大家知道只要肯堅持，夢想是可以一點一點的實現。看到AK在舞台上充滿自信的表演，以及那滿足的笑容，相信家人不用再擔心了！

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