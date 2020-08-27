【中國新說唱】李佳隆獲四導師齊搶上位　背後靠超萌女友力撐

內地綜藝節目《中國新說唱》第三季進入「100秒廠牌成員爭奪戰」，每位導師只有10個名額，意味180位參賽者需要爭奪下一輪40個名額。每個學員都要開始拿出招牌絕活，博得評審青睞。

《中國新說唱》進入「100秒廠牌成員爭奪戰」。（中國新說唱微博圖片）

其中李佳隆的《嗨咯喂》大玩auto-tune音效，表演不足20秒就引來4位導師推桿搶人。而同樣擅長以電音製作說唱作品的吳亦凡直言：「我吳亦凡，a.k.a.十萬伏特、人間皮卡丘（香港又稱比卡超）、中國發電站！你玩auto-tune，你非（選）我其誰？」由於作品風格相似，李佳隆馬上選擇加入吳亦凡戰隊。

Auto-tune是種自動調音的裝備，目的並非如外界所指，用作掩蓋修飾人的聲音，而是透過將人的原聲用電音帶回另一種聲調，為人聲加添電音效果。雖然這種技術在內地並不常見，但在外國已有不少說唱歌手採用，例如曾經與吳亦凡在《deserve》合作的Travis Scott，他就經常採用auto-tune。雖然吳亦凡每次表演都會被形容成「發電廠」，但他從來沒有想過改變音樂路線，在節目中更指：「時隔3、4年，大家才開始慢慢地感受到tune的魅力，跟它的那種現場所無法替代的這種氛圍感。在這個風格裡面，我覺得捨我其誰！」

沉寂一年盼打破「一曲歌王」形象

這次並非李佳隆第一次挑戰《中國新說唱》，在三年前加入重慶廠牌WAVE WUZIK後，曾兩度參加節目。他在2017年與同廠牌的a$en參加海選，但他連站在導師前演唱的機會都沒有，令他曾經懷疑過節目有黑幕。翌年李佳隆再接再厲，以黑馬姿態跑出，雖然在一對一環節中與艾熱合作的《星球墮落》更是人氣爆棚，但最後仍被淘汰。

李佳隆深知《星球墮落》的成功並不等於自己成名，為打破「紅歌不紅人」的現象，他沉寂近一年時間，又和工作室一起閉關近一個月，創作首張個人專輯《JELLO/REAL》，逐漸以更多旋律說唱製作出更多大熱作品。在上年末推出的單曲《BERRY》，更吸引超過100位內地Rapper推出Remix，當中包括GALI、龍澤宇、Cream D等知名Rapper。

經歷2018年失利後，李佳隆捲土重來。（中國新說唱微博圖片）

女友身份曝光 與李佳隆糖黐豆

李佳隆因《星球墮落》被稱為說唱界情歌王子，背後亦得到一位外貌可愛的女朋友「大惡惡」默默支持，每次李佳隆的演出，都會在台下看到她的身影，可見二人感情十分甜蜜。其實「大惡惡」亦是一位多才多藝的網紅，至今微博有近12萬粉絲追蹤，她不時在此發表音樂作品，曲風則以Funk為主，雖然會與其他音樂人合作，但混音部分都會由男友親自操刀。曾為李佳隆及其他公司藝人拍過MV的她，目前以企業家為目標，與朋友創立服裝品牌。