【中國新說唱】張靚穎超額招人觸發隱藏賽制　冠軍級女Rapper出局

內地選秀節目《中國新說唱》日前播出第三集，但為確保所有選手能在舞台上展示實力，賽制雖然限制導師只能選擇10位學員，但他們仍有「推桿」選人的權利。今集張靚穎、潘瑋柏先後在滿員下繼續有參賽者示意要加入所屬戰隊，觸發極為殘忍的隱藏賽制。

張靚穎率先滿員，卻是殘酷現實的開始。（節目截圖）

放走冠軍級人馬 張靚穎挨罵

四位導師中，張靚穎得到萬妮達加盟後率先滿員，監製已經警告滿員導師，若繼續招兵買馬後果自負。張靚穎以為節目組之後會宣布加大團隊名額，於是繼續搶人，隨即獲Pure J點頭加入，並觸發隱藏賽制。原來導師滿員後如繼續有學員示意加入，就要在隊內10人中挑選一人替換，被選中的學員如未得其他導師招攬入隊，就會被淘汰出局。

+ 6 + 6 + 6

張靚穎在衡量戰隊內10人的風格後，決定以女Rapper芮雪替換Pure J，而GAI、潘瑋柏和吳亦凡亦不打算招攬，令芮雪即時被淘汰，這個決定令在場所有人感到非常驚訝。其實芮雪在2019年參加過另一個說唱比賽《Listen Up》，不少Rapper在參加《中國新說唱》前也曾經用這個平台試水溫。芮雪該年拿過上海站冠軍級最佳人氣獎，並以全國20強身份參加總決賽，在一眾參賽者眼中，芮雪的實力有目共睹，張靚穎的決定無疑是將隊中瑰寶拱手相讓。

+ 2 + 2 + 2

雖然賽制殘酷，但有不少參賽者認為節目組仍有顧及其他未出場的學員，做法公平，亦有其他參加者指規則正好反映說唱界中的「叢林法則」：優勝劣汰，強者生存。GAI更明言：「你們已經被選的每一個人都不是穩的，我們隨時可以調整。」

+ 2 + 2 + 2

GAI預告所有參賽者要有心理準備。（節目截圖）

賽制汰弱留強 對潘瑋柏反而有利？

談到調整團隊實力，這個隱藏賽制對潘瑋柏可能更為有利。在目前的廠牌名單中，潘瑋柏曾招攬「暴扣哥」王浩軒入隊，認為後者在舞台上有獨特魅力。不過，「暴扣哥」在上集表演《鳥加鳥加》時戴上特製翅膀跳舞，已經惹來其他參賽者不滿。本來有意加入潘瑋柏戰隊的GALI直言：「我不想跟暴扣（在同）一個廠牌！」

GALI公開表明不會與暴扣哥同隊，代表不會加入潘瑋柏廠牌。

其實潘瑋柏在上集亦提到，「暴扣哥」的價值在下一輪可能完全消失，如今隱藏賽制公開，他的確有可能動用規則淘汰「暴扣哥」。節目尾聲交代，潘瑋柏在滿員情況下，依然與張靚穎爭奪ICEProud，暗示下一輪替換即將展開。按下期預告推論，潘瑋柏亦將面臨超額問題，而「暴扣哥」極有可能成為另一位因隱藏賽制淘汰出局的選手。