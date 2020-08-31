中國好聲音2020︱謝霆鋒以《鋒味》利誘　主動出擊爭奪心儀學員

《中國好聲音》播出第二集，謝霆鋒將多名有潛質的學員收歸旗下，霆鋒團隊如今只剩下一個席位。

節目一開始，霆鋒率先將今季第一隊acappella樂隊「匹諾曹人聲樂團」收入囊中，更表示自己也很喜歡做不同的改編：「所以一聽到這樣的層次，我會幻想到有很多的方式，可以一起去探討。」及後，在與導師李健爭奪一位二十歲的學員時，霆鋒分享自己二十歲時的演藝經歷，引起同樣是二十歲的女學員的共鳴，表達自己最明白這位學員的心境，隨後又說到：「當然，每個導師都都有他自己非常獨特跟寶貴的資源。但我也可以說，除了這個舞台，我還有節目《鋒味》。」希望以節目及其他資源「利誘」學員。得知幾位導師都上過霆鋒的節目《鋒味》後，李健立即問到：「我怎麼沒有上過你的節目呢？」霆鋒即刻表態說要「馬上mark期」。

謝霆鋒將多名有潛質學員收歸旗下。

到決定性時刻，學員要選擇加入哪一隊時，她先表示自己很喜歡吃，令霆鋒以為自己有機會，但在旁的李榮浩卻「突破盲腸」跟另一導師李宇春解畫，「她現在說她很喜歡吃甚麼的，其實就不會選他（謝霆鋒）。」果然最後這位學員決定加入李健一隊，霆鋒即場作「噴血」狀，更表示自己很受傷，十分搞笑。