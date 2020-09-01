姜濤《孤獨病》MV走暗黑風　挑戰一鏡過圓夢：希望大家睇完會Wow

現正於台灣拍攝新劇《超感應學園》的姜濤，第五首個人單曲《孤獨病》將於明天（2/9）正式派台。新歌MV由姜濤親自執導，挑戰高難度的一鏡過拍攝，除了為「姜糖」（姜濤粉絲名稱）帶來驚喜外，更能將心中一直所想的畫面呈現出來，可算是圓了小小的心願。

新歌MV由姜濤親自執導，挑戰高難度的一鏡過拍攝。

新歌《孤獨病》由林奕匡作曲、陳詠謙填詞，以孤獨為題。姜濤穿上全黑衣服，MV亦以暗黑Tone拍攝，表達一個人孤苦無依的內心世界。原來姜濤的腦海中一直有個畫面，並跟新歌的主題不謀而合，他說：「好耐以前就有一個spotlight打落嚟，得我一個嘅畫面喺腦海，但從來都冇合適嘅歌曲可以呈現出嚟。今次遇上《孤獨病》，係一個好好嘅機會去用呢個Idea，所以我就同花姐講，可唔可以畀我參與拍攝MV。」姜濤亦順利成章成為MV導演。

其實早在拍攝《蒙著嘴說愛你》MV時，當時的導演袁劍偉已經想以一鏡過拍攝，但最後因種種原因無法實行，今次的一鏡過拍攝，亦成功圓了姜濤的另一個心願。首次擔任導演，姜濤笑言最好玩是可以呈現心中所想：「最好玩係可以坐喺導演位掌控成個MV，呈現心目中嗰個樣，可能開頭唔似你想要嘅嘢，但慢慢成形，呢個係最過癮嘅地方。」

姜濤的腦海中一直有個畫面，並跟新歌的主題不謀而合。

挑戰一鏡過直落：拍咗我心目中想要嘅嘢！

至於令姜濤最難忘的，則是與工作人員的溝通：「好多嘢唔符合你嘅畫面，你要慢慢同大家溝通，先可以做到你心目中想要嘅，呢樣嘢睇落去好似好容易，但其實任何一個MV，你哋睇到一秒嘅Shot，都要好多工作人員配合先可以完成。加上今次係一Shot過，更加需要大家配合，所以都NG咗好多次。」

對於首次執導，姜濤坦言未做到最好：「我已經盡咗力，拍咗我心目中想要嘅嘢，當然理想同現實有一定嘅差距，但我已經好滿意，覺得可以拎出嚟同大家見面。因為要見得人，係要過一個好高嘅關卡，所以過到自己。即使成品未係100分，都希望大家睇到都會有『Wow』嘅感覺。」姜濤更說如果再有機會，下次會再執導，拍一個跳唱MV送給大家。

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