小肥與陳輝陽籌備發燒碟再學唱歌　或推出黑膠碟圓夢：恨咗好耐！

小肥和雷深如（J.Arie）周一晚（7/9）現身網上直播演唱會。今次是小肥上次於陳志雲節目中公開「出櫃」後首度露面。他對朋友和家人接受其性取向感高興：「身邊好友同（網民）喺社交平台留言，大部分都係支持同埋祝福，所以都感動嘅，有啲仲會睇到喊嘅。屋企人都覺得冇問題，我有問嗰幾日有冇人煩住佢哋，佢哋話冇，仲同我講要做自己，開心就得。」

小肥與J.Arie現身網上直播演唱會。（陳順禎攝）

小肥近日在社交網站透露將與陳輝陽有新計劃。原來他們正籌備一張翻唱碟，在其他歌手和音樂人的作品中，選擇10首香港人有共鳴的，並且重新編曲。

小肥坦言目前只在試錄階段，在陳輝陽要求下更需要重新學習唱歌：「佢追求靚聲，但係輝陽覺得我有嘢未達到佢要求，必須重新學唱歌。（有啲咩要再改善？）例如我一向用開某個方法去唱高音，但係原來（方法）係錯嘅，去到今時今日就同我講返個（正確）方法。作為歌手覺得學海無涯，如果係錯嘅就要去改。但係的確好難，因為呢啲都係習慣嚟，所以好大壓力。」

小肥更指，由於今次專輯以發燒天碟形式製作，自己或可推出出道自今第一張黑膠唱片，一圓自己心願：「自己都恨咗好耐，但係唔係你話恨就可以出，因為講究好多嘢，啲人係追求聲音嘅完美，唔可以自己錄咗一堆歌就順手出埋，咁會對唔住『黑膠』呢兩個字，如果今次做到輝陽要求嘅話就有資格出。」小時候一直聽黑膠唱片長大的他，相當期待專輯面世一刻：「攞住張碟就會忍唔住話：『你睇下啲坑紋？』同埋黑膠有個好處就係夠大隻，啲booklet一定會好精美，所以自己好期待。」