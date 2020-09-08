麥浚龍闖輻射區影新歌封面　諗過切爾諾貝爾拍《風林火山》

麥浚龍（Juno）新歌《我在切爾諾貝爾 等你》今日（8/9）派台，成為三年前董折和浦銘心愛情故事最終章的引子。

Juno選擇以切爾諾貝爾作為新歌題材，其實是三年來的精心鋪排，他說：「這個地方，開始了這個故事的起源，三年的企劃，應該在這個地方完結。切爾諾貝爾這個地方，經歷一夜突變，沒有一個圓滿的下場，而這個地方，象徵了人生的荒誕與失落。」

如果有留意《勇悍・17》最後兩句歌詞 ── 「約定未來要到切爾諾貝爾跟你闖闖 當然心跳冒汗」，就發現這次設定董折要到切爾諾貝爾這地方，其實是角色有感每日勞碌過活，然後因為一件事情而選擇有生之年到訪這個地方。

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麥浚龍Juno新歌《我在切爾諾貝爾 等你》，是三年前董折和浦銘心愛情故事最終章的引子。

為配合新歌主題，唱片封面及系列照片都設定Juno身處切爾諾貝爾核電廠災難附近的城鎮普里皮亞芝（Pripyat），他站在摩天輪前留影，加上猶如廢墟的場景設計，整體感覺猶如Juno親身前往當地拍攝一樣。

原來Juno一直有意利用切爾諾貝爾的故事創作：「13年前開始留意這地方，一直都喜歡這地方，亦喜歡有關這個地方的故事、影集，甚至未有《the album part one》的存在之前，已覺得這是一片『可惜』的地方。」

他說，之前執導電影《風林火山》時亦想過去當地取景，可惜當時因為有關輻射帶來的問題，如逗留時間、拍攝人數、安全性、還未開放等而未能在當地取景。「近年聽說好像好了點，但暫時還未有前往的打算，慶幸近年多了有關這地方的電影、劇集，讓人多了解這個地方。」

新歌用上較甜蜜的曲式，以鋼琴及小提琴作為編曲主軸，以突顯那份甜蜜感覺，但歌曲尾段曲風突然轉換，並以長達分半鐘的純音樂作結，Juno解釋，這個安排是想用作描述董折的心態，他說：「我想有一段角色心態上的突然轉變，一段較叛逆、無奈的畫外情感，是與故事情節有關的。人生不是只容納感情，還有種種無可奈可身不由己的事變。」

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