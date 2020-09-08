梁釗峰否認偷食長髮女　承認7月底與前女友分手：雙方有盡力挽回

C AllStar成員梁釗峰日前被傳媒指與一名長髮女人食飯兼看日落，被懷疑因偷食而跟女友分手。今日他現身ViuTV為音樂節目《Chill Club》錄影時否認背女朋友偷食，並指與對方早在7月底已經分手。

釗峰和陳健安現身ViuTV，前者重提昨日被指偷食一事。（梁碧玲攝）

他交代近月狀況時指：「其實我經歷咗一段好唔容易嘅時間，算係喺我人生裏面情緒最難控制嘅一個階段，有高有低，我同前女朋友都好盡力地努力過，但係最後都挽回唔到。啲人會話我係咪對佢唔住，甚至乎話我偷食，其實唔係嘅。我自己處於一個沉澱嘅狀態，當真係有適合嘅時機，或者我有一段新戀情，我會同大家分享，但係唔係依家。」

不想公司和家人擔心 現階段集中投入工作

由於前女友是圈外人，加上分手屬二人之間不愉快的私事，故釗峰沒有打算公開。他亦害怕公開戀情前關係變得不穩定：「驚（其他人）會太擔心，例如公司同事、樂迷、屋企人，當兩個人之間嘅事要話畀全世界聽嘅時候，就要顧及埋佢哋承受嘅嘢。」被問到會否憑歌寄意，釗峰指：「我諗分分秒秒都仲會有呢種情緒，不過了解我嘅人呢段時間都幫咗我好多，（呢段時間）畀心機去工作先。」