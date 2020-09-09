黃淑蔓不甘只當歌手　爭氣學作歌：我唔可以輸畀人！

黃淑蔓（Feanna）昨日（8/9）現身ViuTV為音樂節目《Chill Club》錄影，她透露在疫情下把握在家時間，並自學編曲、作曲等音樂創作技巧，希望能朝著唱作歌手方向發展。

Feanna、陳健安和梁釗峰現身ViuTV為《Chill Club》錄影。（梁碧玲攝）

在英國讀書期間，Feanna為安全見決定長期留在家中，亦開始發掘更多興趣，當中不乏音樂製作方面的技術。她期待日後能參與新歌製作，更直言：「有機會嘅話，希望（曲、詞、編、監）嗰幾欄全部都係（寫住）黃淑蔓！（想做唱作人？）係嘅，因為自己都鐘意原創歌曲，好欣賞香港有好多歌手、藝人，好多歌都係自己作，咁我係唔可以輸畀人，希望可以努力。」另外，她開始接觸作曲，閒時會將靈碎的片段記下來，還望有高人指點將這些念頭化作完整作品。

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雖然校方依然安排網上教學，但Feanna因為要兼顧部分維持面授的課堂，因此她在今個月20日將返回英國繼續學業。除於假期回港外，她亦透露：「如果之後疫情太嚴重，全部都要轉返網上教學，咁就會考慮再返嚟香港。」她亦表示，現時生活模式跟以往一樣，中學時期開始她就開一邊求學一邊作歌的生活，所以沒有不適應，並希望能在這個假期跟大家見面。