KB李健宏為網台節目唱主題曲　MV點名強尼做奸角：佢好有殺傷力！

過往擔任ViuTV音樂節目《Chill Club》樂隊鼓手的李健宏（KB），今日（9/9）改以歌手身份亮相。他一直堅持為自己網台節目製作歌曲，繼一年前《玩X爆二世古》後，今次再為網上靈探節目《又要睇又要驚》唱同名主題曲，被問到今次是否為過唱歌癮，他坦言：「好多時我要做一首主題曲，如果要搵人唱，就算歌手同你幾老友，都要等唱片公司同意，仲要經過好多程序。我比較懶，唔鍾意等嗰啲程序，咁不如自己唱好過！」

KB過往擔任《Chill Club》樂隊鼓手，今日則以嘉賓身份現身。（梁碧玲攝）

KB邀請演員強尼和關嘉敏（Carman）參演新歌MV，他大讚二人演技十分出色，又指強尼具備成為新一代奸人代表的特質：「好多時啲人做奸戲都七情上面，但係強尼唔需要呢啲，就好似佢害咗你，你都唔知。佢個樣配搭埋副眼鏡，望落好似冇乜威脅，但係其實好有殺傷力。」另外，KB指關嘉敏在靈探後發呆時的外貌就像鬼上身一樣，具備演女鬼的潛質。

雖然在節目中與觀眾一起在靈異地方探險，但KB坦言自己初時十分怕鬼，又指：「佢哋（鬼）會安守自己本分，只會留喺嗰個地方，你唔特登惹佢哋，或者你冇害過人，其實都唔需要驚，有時其實人比鬼仲恐怖。」

KB為省卻繁複程序，很多時候都決定親自唱網台節目主題曲。（梁碧玲攝）

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